Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Pusula Portföy yüzde 40,11 Düştü

Bu hafta yatırım fonlarında en fazla kayıp Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon’da yüzde 40,11; emeklilik fonlarında en az kazanç yüzde 0,18.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:07
Haftanın Fon Performansı: Yatırım Fonlarında Ağır Düşüş

Bu hafta Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), yüzde 40,11 düşüşle yatırım fonları arasında en fazla kaybettiren fon oldu.

Emeklilik fonları genelinde kaybettiren fon bulunmazken, Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,18 artışla en az kazandıran emeklilik fonu olarak öne çıktı.

Yatırım Fonları — Haftalık Kaybettirenler

PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,118839, Getiri (%): -40,11

PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,515059, Getiri (%): -17,50

PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 4,110725, Getiri (%): -16,35

ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,030687, Getiri (%): -15,25

ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 25,159729, Getiri (%): -12,94

PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,551785, Getiri (%): -12,90

HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 5,367138, Getiri (%): -12,46

DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 132,405402, Getiri (%): -10,97

BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,431857, Getiri (%): -10,59

PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON — Fon Fiyatı: 1,307412, Getiri (%): -7,84

Emeklilik Fonları — Haftalık En Az Kazandıranlar

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,177534, Getiri (%): 0,18

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,558833, Getiri (%): 0,21

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,335160, Getiri (%): 0,22

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,010917, Getiri (%): 0,35

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,348706, Getiri (%): 0,37

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,448556, Getiri (%): 0,37

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,625256, Getiri (%): 0,58

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,104262, Getiri (%): 0,67

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,040883, Getiri (%): 0,72

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,09786, Getiri (%): 0,72

