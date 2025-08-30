Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları

Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları
Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla değer kaybedenler açıklandı. Yatırım fonlarında en büyük düşüş %25,18 ile Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak kayıtlara geçti. Emeklilik fonlarında ise HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu %2,91 ile en çok gerileyen fon oldu.
Yatırım Fonu — Haftalık Kaybettirenler
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,105979 — Getiri: -25,18%
GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST (TL) FON — Fon Fiyatı: 5,554431 — Getiri: -20,67%
FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,098211 — Getiri: -19,78%
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU — Fon Fiyatı: 2,04886 — Getiri: -16,67%
PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,550319 — Getiri: -15,60%
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON — Fon Fiyatı: 7,922896 — Getiri: -15,30%
PİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,144607 — Getiri: -13,58%
PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,644465 — Getiri: -13,39%
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,02873 — Getiri: -12,87%
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 16,096581 — Getiri: -12,62%
Emeklilik Fonu — Haftalık Kaybettirenler
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,253284 — Getiri: -2,91%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,133002 — Getiri: -1,62%
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,733742 — Getiri: -1,23%
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 1,246537 — Getiri: -1,16%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,01276 — Getiri: -1,03%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 1,15994 — Getiri: -1,00%
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,458461 — Getiri: -0,82%
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,202359 — Getiri: -0,79%
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,297025 — Getiri: -0,67%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,151614 — Getiri: -0,66%
(Bitti)