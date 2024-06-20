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Harçlık almayan genç kalmasın! 18-26 yaş arasına 100 TL bayram harçlığı verilecek

Akbank'tan gençlere bayram harçlığı kampanyası başlatıldı. Akbank'tan dikkat çeken kampanya hakkında detaylar bildirildi. Yapılan kampanya açıklamasına göre, 18-26 yaş aralığındaki müşterilere bayram

Yayın Tarihi: 20.06.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:36
Harçlık almayan genç kalmasın! 18-26 yaş arasına 100 TL bayram harçlığı verilecek

Akbank gençlere yönelik yeni bir bayram harçlığı kampanyası başlattı. Bu kampanya, 18-26 yaş aralığındaki genç müşterilere hitap ediyor ve 19 Haziran’a kadar geçerli olacak. Kampanyanın detaylarına göre, Akbank Mobil uygulamasını kullanan gençler, "Ödeme İste" fonksiyonu aracılığıyla 100 TL’ye varan harçlık kazanma fırsatına sahip olacaklar.

Kampanya duyurusunda, katılım koşulları ve kampanyadan nasıl yararlanılacağına dair bilgiler verildi. Genç müşterilerin öncelikle Akbank Mobil uygulamasını indirmeleri ve hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra, uygulama içerisindeki "Ödeme İste" fonksiyonunu kullanarak kampanyaya katılım sağlayabiliyorlar. Bu süreçte, Akbank’tan belirli bir miktar harçlık talep eden gençler, kampanyanın sağladığı 100 TL'ye varan ödülü kazanma şansını yakalayacaklar.

Bu kampanya, gençlerin bankacılık işlemlerini daha aktif ve kolay bir şekilde yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, bayram döneminde gençlerin harçlıklarını alırken dijital bankacılığın avantajlarından yararlanmalarını sağlamak da kampanyanın hedefleri arasında yer alıyor. Akbank, bu tür kampanyalarla genç müşteri kitlesine daha yakın olmayı ve onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefliyor. İşte diğer detaylar...

AKBANK

AKBANK BANKASINDAN GENÇLER İÇİN BAYRAM HARÇLIĞI KAMPANYASI 

Akbank’ın bu kampanyası, gençlerin bankacılık deneyimlerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mobil bankacılığın kullanımını teşvik eden kampanya, genç müşterilerin finansal okuryazarlıklarını artırmalarına da katkı sağlayacak. Bu tür kampanyaların, bankaların gençlere yönelik hizmetlerini çeşitlendirmesi ve dijitalleşme süreçlerine hız kazandırması açısından önemli olduğu belirtiliyor. Akbank, benzer kampanyalarla genç müşteri kitlesine yönelik farklı fırsatlar sunmaya devam edeceğini duyurdu.

Sonuç olarak, Akbank’ın gençlere yönelik bayram harçlığı kampanyası, 18-26 yaş aralığındaki gençlerin mobil bankacılığı daha etkin kullanmalarını ve bayram döneminde ek harçlık kazanmalarını hedefliyor. Bu kampanya, Akbank’ın genç müşterilere sunduğu avantajlardan sadece biri olarak öne çıkıyor ve dijital bankacılığın gençler arasında daha yaygın hale gelmesine katkıda bulunuyor.

para

Akbank, 12-19 Haziran 2024 tarihleri arasında genç müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya, 18-26 yaş aralığındaki Akbank müşterileri için geçerli olup, Ödeme İste özelliğini kullanarak para talep eden ve bu talebi onaylanarak hesabına para girişi olan kişilere yönelik tasarlanmıştır. Kampanya kapsamında, müşteriler talep ettikleri toplam tutarın yarısı kadar, en fazla 100 TL'ye kadar hediye kazanma şansı elde edecekler.

Kampanya katılımı için belirli adımlar takip edilmelidir. İlk olarak, kampanya tarihleri arasında Ödeme İste fonksiyonu kullanılarak ödeme isteğinde bulunulmalıdır. Bu talep, karşı taraf tarafından onaylandığında ve para hesaba geçtiğinde, talep edilen toplam tutarın yarısı kadar hediye kazanılır. Ancak, bu tutar 100 TL'yi geçemez. Örneğin, kampanya süresi içinde toplamda 100 TL'lik ödeme isteği yapan ve isteği onaylanan bir kişi, 50 TL hediye kazanacaktır. Benzer şekilde, 200 TL'lik ödeme isteği yapan ve onaylanan bir kişi 100 TL hediye kazanacaktır. Ancak, 500 TL'lik ödeme isteği yapan bir kişi de en fazla 100 TL hediye kazanabilir, çünkü kampanya maksimum hediye tutarını 100 TL ile sınırlandırmıştır.

Kampanya kapsamında yapılacak ödeme istekleri, 0-5.000 TL aralığında olmalıdır. 5.001 TL ve üzeri ödeme istekleri kampanyaya dahil edilmeyecektir. Ayrıca, kampanya müşteri bazında değerlendirilmekte olup, her müşteri en fazla 100 TL hediye kazanabilecektir. Bu kampanya, ilk 10.000 kişi ile sınırlıdır; yani ödeme isteği onaylanan ve hesabına para girişi olan ilk 10.000 kişi kampanyadan faydalanabilecektir.

Kampanyadan kazanılan hediyeler, 20-30 Haziran 2024 tarihleri arasında müşterinin vadesiz hesabına yüklenecektir. Akbank, kampanyayı durdurma veya kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Özetle, Akbank’ın 12-19 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlediği bu kampanya, 18-26 yaş aralığındaki genç müşterilerine özel olarak tasarlanmış olup, Ödeme İste özelliğini kullanarak para talep eden ve talebi onaylanan müşterilere, talep edilen tutarın yarısı kadar hediye kazandırmaktadır. Kampanya, toplamda en fazla 100 TL hediye ile sınırlıdır ve sadece ilk 10.000 kişinin yararlanabileceği şekilde organize edilmiştir. Kazanılan hediyeler ise 20-30 Haziran tarihleri arasında müşterilerin hesaplarına aktarılacaktır. Bu kampanya, genç müşterilerin bankacılık işlemlerini dijital platformda yapmalarını teşvik etmeyi ve onlara bayram döneminde ek kazanç sağlamayı amaçlamaktadır. Akbank, bu tür kampanyalarla genç müşteri kitlesine yönelik çeşitli avantajlar sunmaya devam etmeyi planlamaktadır.

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