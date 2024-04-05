Hatay’da Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru 2 bini aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlenecek olan gençlere yönelik vermiş olduğu desteğe yoğun ilgi gösterildi. Evlenecek olan çiftlere verilen 150 bin TL’lik faizsiz kredi için Hatay’da 2 bin 321 çift başvuruda bulundu. Deprem bölgelerine öncelik verilen projede, çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sunulması hedefleniyor.

Bu destek kapsamında, gençlere 48 ay vadeli ve faizsiz bir şekilde 150 bin TL kredi verilecek. Bununla birlikte evlilik öncesinde ve sonrasında, çiftlere eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriliyor. Hatay’da 2 bin 321 başvuru arasından ilk aşamada başvurusu kabul edilen çiftler için eğitimler başlatıldı. Katılımın zorunlu tutulduğu bu eğitimlerde, “evlilik ve hukuk”, “evlilikte iletişim” ve “evlilik ve sağlık” gibi konular yer alıyor.

Bu destekten faydalanmak isteyen çiftlerin, 18-29 yaş aralığında olma şartı bulunuyor.