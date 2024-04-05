Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Hatay’da Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru 2 bini aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlere verilen evlilik desteğine başvurular yoğun ilgi gördü. Hatay’da Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran çift sayısı 2 bin 321 oldu.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:38
Hatay’da Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru 2 bini aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlenecek olan gençlere yönelik vermiş olduğu desteğe yoğun ilgi gösterildi. Evlenecek olan çiftlere verilen 150 bin TL’lik faizsiz kredi için Hatay’da 2 bin 321 çift başvuruda bulundu. Deprem bölgelerine öncelik verilen projede, çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sunulması hedefleniyor.

Bu destek kapsamında, gençlere 48 ay vadeli ve faizsiz bir şekilde 150 bin TL kredi verilecek. Bununla birlikte evlilik öncesinde ve sonrasında, çiftlere eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriliyor. Hatay’da 2 bin 321 başvuru arasından ilk aşamada başvurusu kabul edilen çiftler için eğitimler başlatıldı. Katılımın zorunlu tutulduğu bu eğitimlerde, “evlilik ve hukuk”, “evlilikte iletişim” ve “evlilik ve sağlık” gibi konular yer alıyor.

Bu destekten faydalanmak isteyen çiftlerin, 18-29 yaş aralığında olma şartı bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
7
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!