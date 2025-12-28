DOLAR
Hatay'da Mandalina Tarla Fiyatı 2 TL'ye Düştü, Marketlerde 35 TL

Hatay'da mandalina tarla fiyatı 1-2 TL'ye geriledi; çiftçi Mehmet Bal, marketlerin 35 TL'ye satmasına tepki gösterdi ve kooperatif çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:22
Hatay'da verimin yüksek olduğu mandalina hasadı sürerken, üreticiler ürünün tarlada kilogram fiyatının 1-2 TL aralığına gerilemesinden yakınıyor. Defne ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde üretim yapan çiftçiler, market fiyatları ile tarla arasındaki farkın büyümesine tepki gösterdi.

Çiftçinin tepkisi

6 dönümlük bahçede 20 işçiyle hasat gerçekleştiren çiftçi Mehmet Bal, ürünün tarlada ulaşan fiyatının maliyeti karşılamadığını vurguladı. Bal, 'Burada 6 dönümlük mandalina bahçemiz var, 2 gündür hasat yapıyoruz. Hasat çok şükür iyi gidiyor ama maliyetleri karşılamıyor. Fiyatlar 3 yıldır genel olarak çok düşük ve bundan dolayı mandalina ağaçta kalıyor, mandalinayı zararına satıyoruz' dedi. Bal, tarladan çıkan mandalinaların marketlerde 30-35 TL seviyesinden tüketiciye ulaştığını, aradaki farkın üreticiyi mağdur ettiğini belirtti.

Rekolte, iklim ve kooperatif çağrısı

Bal, kışın etkili olan don ve kuraklık nedeniyle bazı ağaçların kuruduğunu ve sulama zorlukları yaşandığını söyledi. Hasat edilen ürünlerin bir kısmının Adıyaman'a gönderileceğini belirten Bal, 'Hasat ettiğimiz bahçeden 10 ton rekolte bekliyorum. Gelecek yıllarda buralarda bir kooperatif kurulursa çiftçiler olarak daha iyi olacak' ifadelerini kullandı.

İşçi ücretleri ve çalışma koşulları

Hasatta çalışan işçilerden Pınar Bekmez ise günlük yevmiyelerin kadınlarda 1.000 TL, erkeklerde ise 1.200 ila 1.400 TL arasında değiştiğini aktardı. Bekmez, 'Mandalina hasadı yapıyoruz. Mandalinaları kamyona yükledikten sonra sebze haline veya şehir dışına gidiyor. Sabah erken 7'de gelip akşam 4'te bırakıyoruz. Sabah erken saatlerinde çok soğuk olduğu için zor oluyor' diye konuştu.

Üreticiler, artan maliyetler ve düşük tarla fiyatları karşısında çözüm olarak kooperatifleşme ve pazarlama zincirinde şeffaflık talep ediyor. Çiftçiler, tarladan tüketiciye kadar fiyat farkının azaltılmasını istiyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

