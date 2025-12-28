Samsun'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam — 85 gr 15 TL

Samsun'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam: 85 gram 15 TL oldu
Yeni tarife bugün yürürlüğe girdi
85 gram simit fiyatı, eski 12,5 TL seviyesinden 15 TL'ye yükselerek yüzde 20 artış kaydetti.
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit'in imzasıyla yayımlanan yeni fiyat tarifesi bugün yürürlüğe girdi.
Hatırlanacağı üzere, son olarak 2 Şubat tarihinde 80 gram simit 10 TL'den, 85 gram simit ise 12,5 TL'den satılmaya başlanmıştı.
Yeni tarifeyle birlikte il genelinde simit fiyatları, yılbaşı öncesi döneme göre yüzde 20 artmış oldu.
