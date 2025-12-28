Manisa'da Perşembe Pazarı'nın Çatı Yenileme Çalışmaları Sona Yaklaştı

Perşembe Pazarı yeni yüzüne kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin en köklü ve büyük pazarlarından biri olan Perşembe pazarında yürütülen çatı yenileme ve genişletme çalışmalarında sona gelindi. Proje, esnafın yıllardır yaşadığı açık alan sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedefliyor.

Başkan Besim Dutlulu, geçtiğimiz aylarda Perşembe pazarında gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, esnafın en büyük dertlerinden biri olan "açık alan" sorununu yerinde dinledi. Yazın kavurucu sıcağı, kışın sağanak yağış ve fırtına nedeniyle güçlük yaşayan esnafın talepleri üzerine çalışma başlatıldı.

Talimatın hemen ardından başlayan çatı yenileme ve genişletme projesi ile vatandaşların daha konforlu alışveriş yapması ve esnafın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amaçlanıyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için belediye ekipleri yoğun tempoda görev yapıyor.

Başkan Dutlulu'nun açıklaması

Besim Dutlulu proje ile ilgili olarak, "Manisa’mızın en büyük pazar yerlerinden biri olan Perşembe pazarını modern bir yapıya kavuşturmak için başlattığımız çalışmalarda sona yaklaştık. En kısa zamanda eksikleri de tamamlayarak tamamen esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunacağız. Esnafımız artık çadır kurma zahmetinden ve hava şartlarının zorluğundan kurtulup sadece ticaretine odaklanacak. Manisalı hemşehrilerimiz de dört mevsim boyunca yağmurdan ve sıcaktan etkilenmeden, güvenle ve huzurla alışverişini yapabilecek. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Esnaftan memnuniyet mesajları

Sezer Bektaş: "Manisa’da yaşıyorum, buralıyım. Besim Dutlulu’dan çok memnunuz, Allah ondan razı olsun. Açık olan bölgeleri kapatarak bize çok yardımcı oldu. Ona ve Destan başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün hava yağmurlu ancak büyük oranda kapandığı için etkilenmiyoruz; haftaya her şey çok daha iyi olacak inşallah"

Lokman Kayacan: "Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Belki geç kalınmış bir adım ama çok güzel bir çalışma oldu. Pazarcı camiası olarak yağmur, çamur ve fırtına nedeniyle çok zor durumdaydık, sürekli ıslanıyorduk. Şimdi her şey çok güzel olmuş; başkanımıza ve dernek başkanımıza çok teşekkürler"

Hulusi Omak: "Daha önce yağmur yağdığında iş yapamazdık. Şemsiyelerimiz rüzgardan kırılırdı. Şimdi çok memnunuz. Besim başkanımız sağ olsun, verilen vaatleri yerine getiriyor"

Perşembe pazarındaki dönüşüm, hem esnafın yükünü hafifletecek hem de Manisalıların dört mevsim kesintisiz alışveriş yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde planlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla pazarın yeni görünümü halkın hizmetine sunulacak.

