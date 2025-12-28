Mersin Limanı, yeni otomasyonla mega gemilere hazır

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Uluslararası Limanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de hazır bulundu. Vali Toros, yapılan yatırımların limana önemli katkılar sağladığını ve teknolojik altyapı sayesinde hizmetlerin daha hızlı, güvenli ve etkin sunulacağını vurguladı.

Türkiye’de bir ilk: Tam entegre saha otomasyonu

Açıklamaya göre, limana kurulan uzaktan kontrol edilebilen tam entegre saha otomasyonu ile operatörler saha koşullarından bağımsız olarak ofis ortamında çalışma imkânı buluyor. Sistem; gelişmiş sensörler, kameralar ve tarayıcılarla desteklenerek konteyner elleçleme, istifleme ve transfer süreçlerindeki hata payını azaltıyor ve operasyonları akıcı hale getiriyor.

Yeni otomasyon sayesinde bekleme süreleri kısaldı, saha operasyonları ise daha hızlı ve daha güvenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Mega gemilerin yeni rotası: Mersin Limanı

Liman genişletme projesi kapsamında tamamlanan altyapı yatırımlarıyla Mersin Limanı’nın kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan ve yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip mega gemilerden haftada 2'sinin Mersin Limanı’na uğrayarak konteyner indirdiği bildirildi.

Yapılan yatırımlar sonucunda limanın yıllık konteyner elleçleme kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya yükseldi. Ayrıca yeni nesil STS vinçler sayesinde aynı anda iki mega gemiye hizmet verilebiliyor; vinçler 97 metre yüksekliğe, 71 metre rıhtım erişimine, 30 metre ray açıklığına ve 65 ton kaldırma kapasitesine sahip.

Yetkililer, tamamlanan altyapı ve otomasyon yatırımlarıyla Mersin Limanı’nın bölgesel ve küresel lojistikte daha güçlü bir aktör haline geldiğini belirtiyor.

