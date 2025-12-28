DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Mersin Limanı, yeni otomasyonla mega gemilere hazır

Mersin Limanı’nda tamamlanan tam entegre saha otomasyonu ve altyapı yatırımlarıyla kapasite 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya yükseldi; haftada 2 mega gemi yanaşıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:26
Mersin Limanı, yeni otomasyonla mega gemilere hazır

Mersin Limanı, yeni otomasyonla mega gemilere hazır

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Uluslararası Limanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de hazır bulundu. Vali Toros, yapılan yatırımların limana önemli katkılar sağladığını ve teknolojik altyapı sayesinde hizmetlerin daha hızlı, güvenli ve etkin sunulacağını vurguladı.

Türkiye’de bir ilk: Tam entegre saha otomasyonu

Açıklamaya göre, limana kurulan uzaktan kontrol edilebilen tam entegre saha otomasyonu ile operatörler saha koşullarından bağımsız olarak ofis ortamında çalışma imkânı buluyor. Sistem; gelişmiş sensörler, kameralar ve tarayıcılarla desteklenerek konteyner elleçleme, istifleme ve transfer süreçlerindeki hata payını azaltıyor ve operasyonları akıcı hale getiriyor.

Yeni otomasyon sayesinde bekleme süreleri kısaldı, saha operasyonları ise daha hızlı ve daha güvenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Mega gemilerin yeni rotası: Mersin Limanı

Liman genişletme projesi kapsamında tamamlanan altyapı yatırımlarıyla Mersin Limanı’nın kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan ve yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip mega gemilerden haftada 2'sinin Mersin Limanı’na uğrayarak konteyner indirdiği bildirildi.

Yapılan yatırımlar sonucunda limanın yıllık konteyner elleçleme kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya yükseldi. Ayrıca yeni nesil STS vinçler sayesinde aynı anda iki mega gemiye hizmet verilebiliyor; vinçler 97 metre yüksekliğe, 71 metre rıhtım erişimine, 30 metre ray açıklığına ve 65 ton kaldırma kapasitesine sahip.

Yetkililer, tamamlanan altyapı ve otomasyon yatırımlarıyla Mersin Limanı’nın bölgesel ve küresel lojistikte daha güçlü bir aktör haline geldiğini belirtiyor.

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS, MERSİN ULUSLARARASI LİMANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS, MERSİN ULUSLARARASI LİMANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KONTEYNER GEMİLERİ ARASINDA YER ALAN VE YAKLAŞIK 400 METRE UZUNLUĞA SAHİP MEGA...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Limanı, yeni otomasyonla mega gemilere hazır
2
Zehirlenme Haberleri Kilis'te Kokoreç ve Sokak Lezzetlerini Vurdu
3
Gaziantep'ten 15 Ülkeye Geleneksel Kebap Şişi İhracatı
4
Coğrafi İşaretli Kastamonu Fanilası Kışın Yoğun İlgi Görüyor
5
Büyüksimitci: "Sanayicilerimizin ABD ve Çin Arasındaki Başarısı Mükemmel"
6
Yalova Makine İhtisas OSB’de Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor
7
Marmaris’te Turizmde Yeni Dönem: Kızılbük Thermal 12 Ay Hizmette

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti