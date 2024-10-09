Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten İhracata Destek Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan İhracata Önemli Destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracata yönelik destekleri güçlendirmek adına önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı itibarıyla yüksek teknolojili ve katma değerli üretime yönelik reeskont kredileriyle yeni bir modele geçilecek.

İhracatçıların Yanındayız

Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı. İhracatçıların her zaman destekçisi olduklarının altını çizen Şimşek, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitinin 4 milyar liraya çıkarıldığını belirtti.

Eximbank ile Güçlü Destek

Bakan, ayrıca Eximbank sermayesinin 21,9 milyar lira artırılarak 35,7 milyar liraya yükseltildiğini hatırlattı. İhracatçılara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin detaylar paylaşan Şimşek, reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirildiğini ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ifade etti.

Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasının 30 puan artırılarak yüzde 80'e çıkarıldığını aktaran Mehmet Şimşek, Eximbank’ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi sağlandığını da vurguladı. Yeni modelle birlikte, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime yönelik reeskont kredileri sayesinde ihracat alanında daha fazla olanak sağlanacağı bildirildi.