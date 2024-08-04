Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Devlet Tahvili İhalesi

Hazine Haftaya İhale Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta bir devlet tahvili ihalesi yapacağını duyurdu. Bu ihale, bakanlık tarafından yayınlanan iç borç ihraç takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

İhale Tarihi ve Detayları

İhaleye göre, 8 Ağustos Perşembe günü, 1 yıl vade (364 gün) olan, altı ayda bir kupon ödemesi yapılacak, ABD doları cinsinde devlet tahvili doğrudan satışa sunulacak.

Yatırımcılar İçin Fırsat Bu ihale, yatırımcılara piyasada mevcut olan devlet tahvillerinden yararlanma ve portföylerini çeşitlendirme imkanı sunacak.