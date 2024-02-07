Hem depo hem iş yeri arayanlar bu fırsatı kapmak için yarışacak 1.300.000 TL’ye satışı yapılacak

Hem iş hem de depo arayanlara müjdeli haberi Ziraat Bankası’dan duyuruldu! Ziraat Bankası, Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde 105 metre karelik depolu iş yerini satılığa çıkarttı. İşte Bağlı Mahallesi’nde satışa çıkartılan depolu iş yeri…

Hem depo hem iş yeri arayanlar bu fırsatı kapmak için yarışacak 1.300.000 TL’ye satışı yapılacak
Yayın Tarihi:

Uygun fiyatlarla depolu iş yeri satın almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Ziraat Bankası’ndan verildi. Ziraat Bankası Bağlı Mahallesi’nde depolu iş yerini satışa çıkardı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yer alan 105 metre karelik depolu iş yeri 1.300.000 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartıldı. Teklif usulü ihaleyle satışa çıkartılacak depolu iş yeri için kalan süre ise bir günün altına düştü. Vatandaşlar Tekirdağ Çerkezköy’de depolu iş yeri sahibi olmak istiyorlarsa, muhakkak Ziraat Bankası gayrimenkul satışlarına göz atmalılar!

78.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR 

Ziraat Bankası tarafından satışa çıkartılan depolu iş yeri için istenilen teminat bedeli ise 78.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 78.000 TL teminat bedelini ödeyerek, 105 metre karelik depolu iş yeri teklif usulü ihaleye katılım sağlayabilecekler. Söz konusu olan bu taşınma satışı için ise ilgili şube Ziraat Bankası Çerkezköy Tekirdağ Şubesi olarak belirtildi. Şu anda dolu olan depolu iş yeri Ziraat Bankası’nın teklif usulü satışından sonra boşaltılacak ve hak sahibine teslim edilecek.

Hem depo hem iş yeri arayanlar bu fırsatı kapmak için yarışacak 1.300.000 TL’ye satışı yapılacak

EN SON 1.310.000 TL TEKLİF SUNULDU 

Ziraat Bankası tarafından satışa çıkartılan depolu iş yeri için en son teklif 1.310.000 TL olarak belirtildi. Normalde 1.300.000 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartılan bu depolu iş yerinin sahibi olmak istiyorsanız, en az 10.000 TL minimum artış yapmanız söz konusu. Yani kısacası 105 metre karelik Bağlı Mahallesi’ndeki depolu iş yeri için en son 1.320.000 TL teklif sunarak üzerinize herhangi bir teklif yapılmazsa bu depolu iş yerinin sahibi olabilirsiniz. Krediye uygun olan 2014 yılında yapılmış bir binanın zemin katında olan depolu iş yeri için dilerseniz Ziraat Bankası Çerkezköy Tekirdağ şubesi ile iletişime geçebilir, detayları öğrenebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Denizbank'tan çifte iade müjdesi: 1.000 TL+300 TL bedava alışveriş yapabileceksiniz Denizbank'tan çifte iade müjdesi: 1.000 TL+300 TL bedava alışveriş yapabileceksiniz
Steam hayranlarına kaçırılmaz fırsat! Değeri 4.900 TL üzerinde olan inanılmaz oyun paketi 362 TL! 2 adet 83 puanlı oyunla birlikte Steam hayranlarına kaçırılmaz fırsat! Değeri 4.900 TL üzerinde olan inanılmaz oyun paketi 362 TL! 2 adet 83 puanlı oyunla birlikte
Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş üçgenine dikkat! Uykuları kaçıracak haberi verdi Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş üçgenine dikkat! Uykuları kaçıracak haberi verdi
Çok Okunanlar
Çaykur çaylar 59 TL’ye, 40’lı tuvalet kağıdı 149 TL’ye düşüyor! Kapış kapış gidecek indirim kampanyası duyuruldu Çaykur çaylar 59 TL’ye, 40’lı tuvalet kağıdı 149 TL’ye düşüyor! Kapış kapış gidecek indirim kampanyası duyuruldu 55.000 TL verip arsanızın tapusunu alacaksınız! O ilde olanlar yaşadı 55.000 TL verip arsanızın tapusunu alacaksınız! O ilde olanlar yaşadı Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde Organik yumurta 69 TL’ye 1 KG çay 129 TL’ye düşüyor! Son gün 9 Şubat Organik yumurta 69 TL’ye 1 KG çay 129 TL’ye düşüyor! Son gün 9 Şubat Araç sahipleri hemen başvursun! Şubat 15'e kadar süreniz kaldı Araç sahipleri hemen başvursun! Şubat 15'e kadar süreniz kaldı