Hem depo hem iş yeri arayanlar bu fırsatı kapmak için yarışacak 1.300.000 TL’ye satışı yapılacak

Uygun fiyatlarla depolu iş yeri satın almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Ziraat Bankası’ndan verildi. Ziraat Bankası Bağlı Mahallesi’nde depolu iş yerini satışa çıkardı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yer alan 105 metre karelik depolu iş yeri 1.300.000 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartıldı. Teklif usulü ihaleyle satışa çıkartılacak depolu iş yeri için kalan süre ise bir günün altına düştü. Vatandaşlar Tekirdağ Çerkezköy’de depolu iş yeri sahibi olmak istiyorlarsa, muhakkak Ziraat Bankası gayrimenkul satışlarına göz atmalılar!

78.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Ziraat Bankası tarafından satışa çıkartılan depolu iş yeri için istenilen teminat bedeli ise 78.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 78.000 TL teminat bedelini ödeyerek, 105 metre karelik depolu iş yeri teklif usulü ihaleye katılım sağlayabilecekler. Söz konusu olan bu taşınma satışı için ise ilgili şube Ziraat Bankası Çerkezköy Tekirdağ Şubesi olarak belirtildi. Şu anda dolu olan depolu iş yeri Ziraat Bankası’nın teklif usulü satışından sonra boşaltılacak ve hak sahibine teslim edilecek.





EN SON 1.310.000 TL TEKLİF SUNULDU

Ziraat Bankası tarafından satışa çıkartılan depolu iş yeri için en son teklif 1.310.000 TL olarak belirtildi. Normalde 1.300.000 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartılan bu depolu iş yerinin sahibi olmak istiyorsanız, en az 10.000 TL minimum artış yapmanız söz konusu. Yani kısacası 105 metre karelik Bağlı Mahallesi’ndeki depolu iş yeri için en son 1.320.000 TL teklif sunarak üzerinize herhangi bir teklif yapılmazsa bu depolu iş yerinin sahibi olabilirsiniz. Krediye uygun olan 2014 yılında yapılmış bir binanın zemin katında olan depolu iş yeri için dilerseniz Ziraat Bankası Çerkezköy Tekirdağ şubesi ile iletişime geçebilir, detayları öğrenebilirsiniz.