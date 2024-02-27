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Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı

Ayçiçek yağında indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar Bim marketlere koştur koştur gidecek! 5 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuyla ayçiçek yağının 5 litresi 197 TL’den satışta olacak. İndirimli ayçiçek yağı almak isteyenler için kaçmayacak fırsat duyuruldu.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:38
Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı

İndirimli şekilde uygun fiyatlarla ayçiçek yağı satın almak istiyorsanız, Bim marketten müjdeli haberi duyuruldu. 5 Mart 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşların evlerinden eksik etmediği Ayçiçek yağı uygun fiyata satışa çıkartılacak. Uygun fiyata ayçiçek yağı almak istiyorsanız 11 Mart tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyadan yararlanmayı unutmayın. İşte Bim marketlerin 5 11 Mart 2024 aktüel kataloğunun detayları…

197,50 TL'DEN 5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI SATIŞA ÇIKARTILDI

Bim marketler ayçiçek yağında indirim kampanyası bekleyen vatandaşların faydalanması için harika bir kampanyaya imza attı. Bu harika kampanya doğrultusunda 5 Mart 2024 tarihinden itibaren vatandaşlar 5 litrelik ayçiçek yağını çok uygun fiyata satın alabilecek. Sadece 197,50 TL'den satışta olacak. 5 litrelik Abalı ayçiçek yağı normalde piyasa genelinde 222,90 TL’den satışta. Sizler de neredeyse 30 TL indirimli şekilde satılacak olan ayçiçek yağını kaçırmayın!

Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı

11 MART TARİHİNE KADAR UYGUN FİYATLA AYÇİÇEK YAĞI SATIN ALABİLECEKSİNİZ

Bim marketlerin 5 Mart 2024 tarihinden itibaren başlatılacak olan aktüel ürünler kataloğuyla indirimli şekilde ayçiçek yağı satın almayı unutmayın. Hemen sizlerde 5 Mart 2024 tarihi için alarmlarınızı oluşturun, 197 TL'den Ayçiçek yağınızın sahibi olun!

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