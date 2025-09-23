Hicaz Demiryolu Yeniden Canlanıyor: Türkiye, Suriye ve Ürdün 30 km Üstyapı İçin Anlaştı

Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amman'da 11 Eylül'de düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Hicaz Demiryolu Hattı için ilk adımın atıldığını ve önemli kararlar alındığını duyurdu.

Üstyapı tamamlanacak

Uraloğlu, "Türkiye'nin desteğiyle Suriye Hicaz Demiryolları'nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varıldı." ifadesini kullandı. Ayrıca Ürdün tarafının lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracağını; kendi Hicaz Demiryolu lokomotiflerini Şam'a kadar işletme imkanını inceleyeceğini belirtti.

Üçlü mutabakat ve eylem planı

Toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü işbirliğini içeren bir mutabakat zaptı taslağı üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge kapsamında ilk aşamada kara yolu, demir yolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak.

Uraloğlu, mutabakat zaptıyla belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde de çalışıldığını, söz konusu eylem planı taslağının Türkiye tarafından hazırlanarak diğer taraflarla paylaşılacağı ve bakanlar toplantısına kadar nihai hale getirileceği konusunda uzlaşı sağlandığını kaydetti. Orta ve uzun vadede Hicaz Demiryolları'ndan bağımsız olarak üç ülkenin demir yolu alanında eğitim ile teknik tecrübe paylaşımı yapmayı planladıkları ifade edildi.

Kara yolu geçişleri ve Akabe bağlantısı

Toplantının bir diğer önemli sonucu ise, 13 yıl aranın ardından Suriye üzerinden yeniden kara yolu taşımacılığının başlatılması oldu. Üç ülke, karşılıklı kara yolu geçişlerine ilişkin ulusal düzenlemeler çerçevesinde kolaylaştırıcı önlemler alma konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmelerde ayrıca Akabe Limanı'nın Kızıldeniz'e bağlantısallığını artıracak ulaştırma koridorları konusu ele alındı. Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütülecek.