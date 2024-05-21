Bist 100
10.895,25 1%
DOLAR
32,19 0,03%
EURO
34,98 -0,09%
ALTIN
2.493,17 -0,19%

Honda araçlarda motor fiyatları dudak uçuklattı! Son 6 ayda çok büyük zam aldı

Motor sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişme! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 18:31
Honda araçlarda motor fiyatları dudak uçuklattı! Son 6 ayda çok büyük zam aldı

Honda motor fiyatları fahiş şekilde yükselmeye devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HONDA MOTOR FİYATLARI

Motor sahibi olmak isteyenler markaların motor fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Son listelere göre Honda markasının büyük zam aldığı öğrenildi. Honda markasının PCX125 model motoru 146 bin 750 TL'ye satışa çıkıyor. Motorda seçilebilir tork kontrolü ve ABS özellikleri güvenilirliği de yükseltiyor. Aynı zamanda 125 cc motor hacmi, 12.5 HP maksimum güç, 11.8 Nm maksimum tork değeriyle şehir içinde rahat bir kullanım sunuyor. Honda Dio model 101 bin 500 TL fiyatla satışa çıkıyor. Dengeli bir sürüş keyfi isteyenler için ideal model olan motorda 14 inç jant yer alıyor. 96 kilogram ağırlığı olan motor düşüt yakıt tüketimi sağlıyor. Honda Activa motor modeli 107 bin 750 TL fiyatla satışa çıkıyor. Modelde 8.29 HP motor gücü ve 10.3 Nm tork üretme kapasitesi yer alıyor. Model düşük yakıt tüketimi sayesinde büyük avantaj sağlıyor. Honda Forza 250 Gold Wing, Monkey, Africa Twin gibi motor modelleri de kullanıcıların dikkatini çekiyor. 101 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar 1 milyon 543 bin 250 TL'ye kadar yükseliyor. Honda markasının motor modellerindeki güncel fiyat listesi şu şekilde;

honda motor fiyatları

Honda Scooter Dio: 101 bin 500 TL

Honda Scooter Activa: 107 bin 750 TL

Honda Scooter PCX125: 146 bin 750 TL

Honda Scooter Forza 250: 243 bin 250 TL

Honda Scooter Çantalı Forza 250: 261 bin 250 TL

Honda Scooter ADV350: 357 bin 500 TL

Honda Scooter Forza 750: 656 bin 250 TL

Honda Naked Monkey: 189 bin 000 TL

Honda Naked CB 125 F: 107 bin 750 TL

Honda Naked CB 250 R: 232 bin 000 TL

Honda Naked CL 250: 242 bin TL

Honda Super Sport CBR: 650 R 521 bin 250 TL

Honda Touring NT 110: 717 bin 500 TL

Honda Touring NT 1100 DCT NT 110: 747 bin 500 TL

Honda Adventure CRF 250 L: 229 bin 500 TL

İLGİLİ HABERLER

Sadece 22.000 TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak tapu fiyatlarında en dibi yayınladı

Kredi faizlerinde büyük düşüş! Yeni oranlarla herkes bankalara koşacak

Çamaşır makinenizde koku oluşursa bu yöntemi mutlaka deneyin! Bu yöntemle kendi kendini temizliyor

Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

Sadece 22.000 TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak tapu fiyatlarında en dibi yayınladı

Temmuz ayı zammından memur etkisi! Memurlara bu zam yetecek mi?

Honda araçlarda motor fiyatları dudak uçuklattı! Son 6 ayda çok büyük zam aldı

Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

Apple fiyatlarını güncelledi! İphone almak isteyenlere büyük indirim yolda

2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Son 10 gün! Mobil uygulamayı indirene 2000 TL ek ödeme var

Kredi faizlerinde büyük düşüş! Yeni oranlarla herkes bankalara koşacak

Emekli maaşları yükseliyor! Enflasyon artı yüzde 15 zam kapıda!

Bu gruptaki emekliler daha fazla maaş alacak! 65 yaş üstü emekli aylıklarına zam müjdesi

Çamaşır makinenizde koku oluşursa bu yöntemi mutlaka deneyin! Bu yöntemle kendi kendini temizliyor