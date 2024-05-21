Honda araçlarda motor fiyatları dudak uçuklattı! Son 6 ayda çok büyük zam aldı

Honda motor fiyatları fahiş şekilde yükselmeye devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HONDA MOTOR FİYATLARI

Motor sahibi olmak isteyenler markaların motor fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Son listelere göre Honda markasının büyük zam aldığı öğrenildi. Honda markasının PCX125 model motoru 146 bin 750 TL'ye satışa çıkıyor. Motorda seçilebilir tork kontrolü ve ABS özellikleri güvenilirliği de yükseltiyor. Aynı zamanda 125 cc motor hacmi, 12.5 HP maksimum güç, 11.8 Nm maksimum tork değeriyle şehir içinde rahat bir kullanım sunuyor. Honda Dio model 101 bin 500 TL fiyatla satışa çıkıyor. Dengeli bir sürüş keyfi isteyenler için ideal model olan motorda 14 inç jant yer alıyor. 96 kilogram ağırlığı olan motor düşüt yakıt tüketimi sağlıyor. Honda Activa motor modeli 107 bin 750 TL fiyatla satışa çıkıyor. Modelde 8.29 HP motor gücü ve 10.3 Nm tork üretme kapasitesi yer alıyor. Model düşük yakıt tüketimi sayesinde büyük avantaj sağlıyor. Honda Forza 250 Gold Wing, Monkey, Africa Twin gibi motor modelleri de kullanıcıların dikkatini çekiyor. 101 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar 1 milyon 543 bin 250 TL'ye kadar yükseliyor. Honda markasının motor modellerindeki güncel fiyat listesi şu şekilde;





Honda Scooter Dio: 101 bin 500 TL

Honda Scooter Activa: 107 bin 750 TL

Honda Scooter PCX125: 146 bin 750 TL

Honda Scooter Forza 250: 243 bin 250 TL

Honda Scooter Çantalı Forza 250: 261 bin 250 TL

Honda Scooter ADV350: 357 bin 500 TL

Honda Scooter Forza 750: 656 bin 250 TL

Honda Naked Monkey: 189 bin 000 TL

Honda Naked CB 125 F: 107 bin 750 TL

Honda Naked CB 250 R: 232 bin 000 TL

Honda Naked CL 250: 242 bin TL

Honda Super Sport CBR: 650 R 521 bin 250 TL

Honda Touring NT 110: 717 bin 500 TL

Honda Touring NT 1100 DCT NT 110: 747 bin 500 TL

Honda Adventure CRF 250 L: 229 bin 500 TL