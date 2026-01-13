İbrikdar Türbesi'ne 1 Milyon TL'lik Fizibilite ve Teknik Proje Desteği

Çorum'un Osmancık ilçesinde inanç ve kültür turizmini geliştirmeye yönelik somut bir adım atıldı. Osmancık Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, türbenin korunması ve turizme kazandırılması için kapsamlı çalışmalar yapılacak.

Sözleşme töreni ve katılımcılar

Proje için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Osmancık Belediyesi arasında destek sözleşmesi imzalandı. Sözleşme imza töreni Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO)'nde gerçekleştirildi ve törende OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör hazır bulundu.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Osmancık Belediyesi tarafından hazırlanan İbrikdar Türbesi Fizibilite Raporu ve Teknik Projelerinin Hazırlanması projesi, Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı kapsamında toplam 1 milyon TL destek alacak.

Proje, sahabe-i kiramdan İbrikdar Hazretleri'ne ait türbenin bulunduğu alanın bilimsel ve teknik veriler ışığında değerlendirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede türbe ve çevresine yönelik çevre düzenlemesi ile bilgilendirme ve yönlendirme unsurlarının hangi kapsam ve teknik kriterlerle hayata geçirileceğini ortaya koyan nitelikli bir fizibilite raporu ve teknik projeler hazırlanacak.

Hazırlanacak çalışmalar, ilerleyen süreçte uygulanacak projelere sağlam bir altyapı sağlayacak. Projenin amaçları arasında Osmancık'ın kültür ve inanç turizmi potansiyelini güçlendirmek, ilçeye yeni ziyaret noktaları kazandırmak, kültürel mirasın korunmasına yönelik doğru yatırım kararlarının alınmasını sağlamak ve yerel paydaşlar arasında farkındalığı artırmak yer alıyor.

Elde edilecek çıktılar, hem Osmancık Belediyesi'nin proje geliştirme kapasitesine katkı sunacak hem de benzer kültür ve inanç turizmi yatırımları için örnek teşkil edecek.

OSMANCIK BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN “İBRİKDAR TÜRBESİ FİZİBİLİTE RAPORU VE TEKNİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI” PROJESİ KAPSAMINDA, ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) İLE OSMANCIK BELEDİYESİ ARASINDA DESTEK SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ ÇORUM YATIRIM DESTEK OFİSİNDE (YDO) OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE İLE OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANI AHMET GELGÖR'ÜN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.