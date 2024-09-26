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İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi Raporunu Yayınladı

İGA İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı 24,2 milyar dolar oldu. İGA'nın ilerleyen projeksiyonları büyüme vadediyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:00
İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi Raporunu Yayınladı

İGA'nın Ekonomik Analizi

İGA İstanbul Havalimanı, yeni 'Ekonomik Etki Analizi' raporunu tanıttı. CEO Selahattin Bilgen, 2023 itibarıyla havalimanının Türkiye'nin ekonomisine sağladığı doğrudan ve dolaylı katkının 24,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Önemli Veriler

Bilgen, bu tutarın ulusal gelirin yüzde 2,2’sine denk geldiğini vurguladı. Yapılan araştırma, bağımsız uluslararası danışmanlık firması FTI’ın Türkiye ofisi, İstanbul Ekonomi tarafından hazırlandı.

Toplantıda konuşan Bilgen, salgın sonrası performansına ulaşan az sayıda havalimanından biri olduklarını kaydetti ve ekledi: "2020'de 3. pisti hayata geçirdik, bu da büyümemizi güçlendirdi."

Yatırım ve İstihdam Beklentileri

Bilgen, 2030 yılı için 472 bin kişilik istihdam ve milli gelire 44 milyar dolar ek katma değer beklediklerini ifade ederek, “Hedeflerimize ulaşma konusunda sağlam bir zeminimiz var,” dedi.

Gelecek Projeksiyonları

2024 yılının başında 665 milyon avroluk yatırım bütçesi ile yola çıktıklarını kaydeden Bilgen, "2030 için gerekli yatırımlara bugünden başlamalıyız," diye konuştu.

Çalışmanın metodolojisi hakkında da bilgi veren İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen, "Araştırmamız uluslararası standartlara dayanmaktadır," dedi. 2022 ve 2023 yıllarındaki ekonomik etkilerin hesaplandığını belirtti.

Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi "İstanbul Ekonomi" tarafından...

Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi "İstanbul Ekonomi" tarafından hazırlanan "İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi" raporunun sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in görüşlerine yer verildi.

Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi "İstanbul Ekonomi" tarafından...

Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi "İstanbul Ekonomi" tarafından hazırlanan "İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi" raporunun sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in görüşlerine yer verildi.

Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi "İstanbul Ekonomi" tarafından...

Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi "İstanbul Ekonomi" tarafından hazırlanan "İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi" raporunun sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in görüşlerine yer verildi.

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