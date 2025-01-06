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IICEC Direktörü Güray: Sürdürülebilir Enerji için Verimlilik Kritik

Bora Şekip Güray, Türkiye'nin enerji verimliliği projelerinin önemine dikkat çekti ve OECD ülkeleri arasında öne çıktığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:48
IICEC Direktörü Güray: Sürdürülebilir Enerji için Verimlilik Kritik

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, sürdürülebilir enerjinin geleceği için verimliliğin büyük önem taşıdığını açıkladı. Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla 6-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerde bu konunun çok yönlü katkılarının vurgulanacağını belirtti.

Güray, yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2024’te açıklanan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve Eylem Planı'nın 20,2 milyar dolarlık yatırım hedefi içerdiğini ifade etti. Bu doğrultuda, enerji verimliliği projelerine mali destekler ve sektörel işbirlikleri ile yatırımların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

"Türkiye, son dönemde ekonominin enerji yoğunluğunda azaltım performansı ile OECD ülkeleri arasında öne çıkıyor. Bu performansın sürmesi, verimli büyüme yoluyla daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için kritik önem taşıyor."

Enerji verimliliğinin, enerji ithalat faturasını azaltması ve enerji arz güvenliğini güçlendirmesi bakımından fırsatlar sunduğunu belirten Güray, Türkiye’nin enerji sisteminin büyük bir kısmının ithal fosil yakıtlara bağımlı olduğunu dile getirdi:

"Enerji ithalat faturasının cari işlemler dengesine olan etkisinin azaltılması, yerli petrol ve doğal gaz üretimi ile yenilenebilir enerji alanında gerçekleşen artışlar ile sağlanabilir. 2053 yılına yönelik net sıfır hedefleri doğrultusunda, enerji verimliliği en yüksek potansiyele sahip unsurlardan biridir."

Güray, binalarda yalıtım performansının artırılması, sanayiye yönelik verimlilik projelerinin yaygınlaştırılması gibi çok boyutlu fırsatlar olduğuna dikkat çekti:

"Ayrıca, verimli bölgesel ısıtma, yeni enerji teknolojileri ve dijitalleşmenin etkileşimi gibi konulara daha fazla odaklanmalıyız. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi gibi gelişmeler, sanayide enerji verimliliği odağını güçlendirecektir."

Güray, Türkiye enerji sektöründe elektrifikasyonun önemli bir trend olduğunun altını çizerek, elektrikli ulaşımdan ısı pompası çözümlerine kadar birçok alanda verimliliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

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