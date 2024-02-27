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İkili alımda tanesi 74 TL’ye kadar düşüyor! Neredeyse yüzde 50’ye yakın indirim

Migros'ta Superfresh Kampanyası ile ton balığına özel indirim fırsatını kaçırmayın! Money Kart ya da Money Bonus ile yapılan alışverişlerde Superfresh Superton Ton Ayçiçekyağlı 3X75 G ürünü ikili alımda neredeyse yarı fiyatına. Sizlerde uyguna ton balığı almak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 27.02.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:06
İkili alımda tanesi 74 TL’ye kadar düşüyor! Neredeyse yüzde 50’ye yakın indirim

Migros marketler, ton balığı severleri 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Superfresh Kampanyası ile büyük bir indirim fırsatıyla karşılıyor. Money Kart veya Money Bonus sahiplerine özel olarak düzenlenen bu kampanya kapsamında, Superfresh Superton Ton Ayçiçekyağlı 3X75 G ürünü, normalde 124,50 TL olan fiyatıyla, Migros Sanal Market'e özel 2'li alımda 74,50 TL/adet fiyatla satışa çıkartıldı.

SEPETTE YARI FİYATINA DÜŞECEK

Kampanyadan faydalanmak için yapmanız gereken oldukça basit. Money Kart ya da Money Bonus ile yapacağınız alışverişlerde, sepetinize en az iki adet Superfresh Superton Ton Ayçiçekyağlı ürününü eklemek yeterli olacak. Sepete eklenen ürünlerde otomatik olarak indirim uygulanacak olan Migros marketler, ürünleri yarı fiyatına düşürüyor. Sizlerde indirimli uygun fiyata ton balığı satın almak istiyorsanız; Migros marketler tarafından başlatılan kampanyaya muhakkak göz atmalısınız. 

İkili alımda tanesi 74 TL’ye kadar düşüyor! Neredeyse yüzde 50’ye yakın indirim

28 ŞUBAT’A KADAR ALDIĞINIZ ÜRÜNLERDE İADE DE MÜMKÜN

Migros marketler tarafından başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Money kart ya da Money bonus sahibi olmaları yeterli. Vatandaşlar 25 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılan bu kampanyadan 28 Şubat 2024 tarihine kadar yararlanabilecek. Herhangi bir stok yetersizliği durumunda, yapılan alışverişlerde yetersiz gelen ürünün ücret iadesi yapılacak. 

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