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İKMİB, Türkiye’yi Chinaplas Fuarı'nda Başarıyla Temsil Etti

İKMİB, Chinaplas Fuarı'nda Türk plastik sektörünü tanıttı, 4.500 katılımcı ile sektördeki gelişmeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:00
İKMİB, Türkiye’yi Chinaplas Fuarı'nda Başarıyla Temsil Etti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), plastik ve kauçuk sektörünün önemli uluslararası fuarlarından biri olan Chinaplas Fuarı'na katılarak Türkiye’yi temsil etti. Bu yıl Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen fuara, İKMİB, bir info stand ile katılım gösterdi.

Chinaplas, plastik sektörünün uluslararası ticari etkinlikleri arasında yer almakta olup, teknik ekipmanlar, ham madde, yardımcı maddeler, yarı mamul ürünler ve makine gibi unsurları içeren geniş bir ürün yelpazesini bir araya getirmektedir. Fuara bu yıl Türkiye'den 6 firma bireysel katılımcı olarak yer alırken, toplamda yaklaşık 4,500 katılımcı ve 280,000'in üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

İKMİB'in Hol 16'da yer alan standında Türk plastik sektörü tanıtıldı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, fuarın Türk plastik sektörünün Çin ve Asya pazarındaki görünürlüğünü artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Pelister, "Ticaret heyetleri, uluslararası fuar ziyaretleri ve milli katılımlar gibi etkinliklerle sektör ihracatını güçlendirmeyi planlıyoruz," dedi.

1983 yılından bu yana Şanghay ve Shenzhen arasında dönüşümlü olarak düzenlenen Chinaplas Fuarı, 2025’te yeniden Shenzhen'de gerçekleştirilecek. Pelister, "Chinaplas, K Fuarı'ndan sonra dünyanın en büyük ikinci plastik sektörü fuarıdır ve Asya'nın en büyük plastik fuarı olma özelliğini taşımaktadır," ifadelerini kullandı.

Fuarda ziyaretçilerin yüzde 75'i'ni Asya ülkelerinden gelen katılımcılar oluşturmaktadır. Pelister, bu yılki katılımla Türk plastik sektörünün bilinirliğinin artırılması ve yeni işbirlikleri kurulmasının hedeflendiğini vurguladı.

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), plastik ve kauçuk sektörünün...

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), plastik ve kauçuk sektörünün en önemli uluslararası fuarlarından biri olan Chinaplas Fuarı'na "info stand" ile katıldı.

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