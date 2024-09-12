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IMF, Fed'in Faiz İndirimine Başlamasını Destekliyor

IMF, enflasyon risklerinin azaldığını belirterek, Fed'in faiz indirimine başlamasını uygun buluyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:24
IMF, Fed'in Faiz İndirimine Başlamasını Destekliyor

IMF, Faiz İndirimine Destek Veriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kozack, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını vurgulayarak bu adımın zamanının geldiğini belirtti.

Küresel Ekonomi ve ABD Performansı

Basın toplantısında konuşan Kozack, ABD ekonomisinin son yıllardaki güçlenmesine dikkat çekti. GYSH'nin, salgın öncesi eğilimi aşarak en yüksek seviyeye ulaşmasının, küresel ekonomi için de olumlu bir gösterge olduğunu söyledi.

Fed'in Faiz İndirimine Dair Öngörüler

Kozack, Fed'in eylemlerinin enflasyonu düşürdüğünü ve %2 hedefine doğru ilerlediğini belirtti. 2023 sonunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun %2,5 seviyelerinde olmasını beklediklerini ve 2024 ortalarına kadar hedefe döneceğini öngördüklerini açıkladı.

Yavaşlama Beklentileri ve BRICS İle İlgili Yorumlar

ABD'deki ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair kaygılara işaret eden Kozack, bu durumun ekimde yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm tahminlerine de yansıyacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin BRICS grubuna katılımı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kozack, bu tür iştiraklerin her ülkenin kendi kararı olduğunu belirtti.

Kozack, BRICS'in ticaret ve yatırım maliyetlerini düşürmeye yönelik çabalarının olumlu etki yaratacağını vurgulayarak, ülkelerin bu tür gruplara katılımının kendi iradelerine bağlı olduğunu ifade etti.

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