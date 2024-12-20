IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolarlık Ödeme Onayı Verdi

IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolarlık Destek Sağlıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), 48 aylık kredi programının altıncı incelemesini tamamlayarak Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

Finansman Paketinde Önemli Gelişme

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya yönelik 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki altıncı incelemesini tamamladığı belirtildi. Bu incelemenin tamamlanmasıyla birlikte toplam ödemenin 9,8 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi.

Aynı zamanda, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 aylık finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı vurgulandı. Bu program, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi hedefliyor.

Ukrayna Ekonomisindeki Gelişmeler

IMF'nin açıklamasında, Ukrayna'nın program kapsamındaki performansının güçlü kalmaya devam ettiği ve belirlenen hedeflerin başarıyla karşılandığı ifade edildi. 2024 yılı için ekonomik büyüme tahminleri, enerji krizine karşı beklenenden daha iyi bir dayanıklılık gösterdiği için yükseltildi.

Ancak 2025 yılı için yavaşlama bekleniyor; bu duruma, iş gücü piyasasının sıkılaşması, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları ve savaşa dair süregelen belirsizlikler neden olacak.

Son olarak, IMF'nin açıklamasında, Ukrayna'daki genel ekonomik görünümün son derece yüksek belirsizlik içinde olduğu belirtilerek, bu durumun devam edeceği vurgulandı.