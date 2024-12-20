DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.374.494,99 0,88%

IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolarlık Ödeme Onayı Verdi

IMF, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verirken, ülkenin ekonomik büyüme hedefleri hakkında da güncellemeler sundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:47
IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolarlık Ödeme Onayı Verdi

IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolarlık Destek Sağlıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), 48 aylık kredi programının altıncı incelemesini tamamlayarak Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

Finansman Paketinde Önemli Gelişme

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya yönelik 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki altıncı incelemesini tamamladığı belirtildi. Bu incelemenin tamamlanmasıyla birlikte toplam ödemenin 9,8 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi.

Aynı zamanda, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 aylık finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı vurgulandı. Bu program, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi hedefliyor.

Ukrayna Ekonomisindeki Gelişmeler

IMF'nin açıklamasında, Ukrayna'nın program kapsamındaki performansının güçlü kalmaya devam ettiği ve belirlenen hedeflerin başarıyla karşılandığı ifade edildi. 2024 yılı için ekonomik büyüme tahminleri, enerji krizine karşı beklenenden daha iyi bir dayanıklılık gösterdiği için yükseltildi.

Ancak 2025 yılı için yavaşlama bekleniyor; bu duruma, iş gücü piyasasının sıkılaşması, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları ve savaşa dair süregelen belirsizlikler neden olacak.

Son olarak, IMF'nin açıklamasında, Ukrayna'daki genel ekonomik görünümün son derece yüksek belirsizlik içinde olduğu belirtilerek, bu durumun devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SPK Haftalık Bülteni: Armada Gıda'nın Halka Arzı ve Önemli İflaslar
2
IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolarlık Ödeme Onayı Verdi
3
IMF Başkanı Georgieva: Yapay Zeka Ekonomi için Dönüştürücü Bir Güç
4
Fuzul Ventures, MonSpark'a 5 Milyon Dolar Yatırım Yaptı
5
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı
6
Ekim Ayı Hazine Alacakları 28,1 Milyar Lira
7
TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'den Uzay Bataryaları İçin İşbirliği Protokolü

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!