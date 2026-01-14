ING Türkiye dijital altyapı dönüşümünü hızlandırdı

ING Türkiye, dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alarak altyapı dönüşümünü bir adım öteye taşıdı. Banka, mühendislik yetkinliklerini ING Grubunun uluslararası deneyimiyle birleştirerek mikro servis tabanlı modern mimariler ve disiplinli yazılım süreçleriyle geliştirdiği yeni bankacılık platformunu yaygınlaştırdı.

Yeni bankacılık platformu ve mikro servisler

Kurulan yeni teknoloji platformu sayesinde ING Türkiye, sistemlerini daha hızlı, esnek ve güvenilir hale getirdi. Banka, müşteri ihtiyaçlarına özel dijital çözümleri daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirirken, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki güçlü disiplin sayesinde yazılım teslimat hızını %27 oranında artırdı. Yapılan geliştirmeler ve uygulama ortamının sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar, bankanın net tavsiye skoru (NPS) üzerinde olumlu etki yarattı.

Aktif-Aktif mimari ile kesintisiz hizmet

Altyapısal dönüşümün kilit adımlarından biri olan Aktif-Aktif Mimari Dönüşüm Projesi kapsamında, bankanın İstanbul ve İzmir veri merkezleri arasında kritik uygulamaların eşzamanlı çalışması sağlandı. Bu yapı ile tek veri merkezine bağımlılık ortadan kaldırılırken, gerçek zamanlı yük paylaşımı ve otomatik devralma yetkinlikleri güçlendirildi. Sonuç olarak operasyonel dayanıklılık artarken, dijital bankacılıkta süreklilik ve hizmet erişilebilirliği öne çıktı.

Yönetimden değerlendirme

Çiğdem İltemir Carino, altyapı dönüşümüne ilişkin şunları söyledi: "Teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlarla, bankacılığın geleceğini şekillendiren modern mimarileri hayata geçiriyoruz. Mikro servis mimarilerinden aktif-aktif veri merkezi yapısına kadar attığımız her adım, müşterilerimize yeni nesil bankacılık platformumuzla kesintisiz ve güvenilir bir müşteri deneyimi sunma hedefimizin bir parçası. Yeni altyapımız ile ürün ve hizmetleri çevik bir şekilde geliştirirken; halihazırda yüksek seviyede olan hizmet erişilebilirlik oranlarımızı da korumaktan mutluluk duyuyoruz. Güçlü dijital altyapımız ve global deneyimimizle teknolojide öncü adımlar atmaya devam edeceğiz."

ING Türkiye, modern mimariler ve disiplinli yazılım süreçleriyle dijital altyapısını güçlendirmeye devam ederek, müşteri deneyimi ve operasyonel dayanıklılık odaklı adımlar atıyor.

ING TÜRKİYE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÇİĞDEM İLTEMİR CARİNO