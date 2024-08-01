İngiltere Merkez Bankası'ndan Kasım Ayında Faiz İndirimi Beklentisi

İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimleri Bekleniyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirerek politika faizini %5'e çekti. Bu karar, 2023 yılı Kasım ayında yeniden bir faiz indirimi yapılabileceğine dair beklentileri artırdı.

BoE'nin Faiz Kararının Ardından Değerlendirmeler

BoE, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'ten %5'e düşüş gerçekleştirerek, Mart 2020'den beri ilk kez politik faizinde bir değişiklik yaptı. BoE Başkanı Andrew Bailey, bu indirimin "ince dengede alınmış bir karar" olduğunu belirtti ve gelecekteki kararlarına ilişkin sinyal vermekten kaçındı.

Ekonomistler, BoE'nin bu kararının potansiyel bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı olduğunu ve Kasım'da bir indirim daha beklediklerini ifade ediyor. Fitch Ratings Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds, BoE'nin bu kararına ilişkin olarak, "Nihayetinde güvercinlerin hakim olduğu bir karardı." dedi.

Gelecekteki Politika Değişiklikleri için Belirsizlik

Hinds, BoE'nin kararının "toplantıdan toplantıya" alınacağına dair vurgularda bulunduğunu ve BoE Başkanı'nın dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıları gündeme getirdiğini belirtti. ING Think Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith ise BoE'nin faiz indirimi konusundaki tutumunun, Avrupa ve ABD merkez bankalarından farklı olduğunu ifade ederek, "BoE, gelecekteki politika değişiklikleri konusunda önceden taahhütte bulunmuyor," dedi.

Smith, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarının önümüzdeki dönemde iyileşmesini beklediklerini belirterek, BoE'nin bu yıl en az bir faiz indirimine daha gidebileceğini ve bu indirimin büyük olasılıkla Kasım ayında gerçekleştirileceğini öngördüğünü kaydetti. Banka faizinin ise önümüzdeki yaz döneminde %3-3,5 seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.