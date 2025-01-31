İnşaat Sektörü 2025'te Yeşil Dönüşümü Hedefliyor

2025'te Yeşil Dönüşüm: İnşaat Sektörü Önceliklendirecek

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, yeşil dönüşümün acil ve öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı. TMB, 2025 yılına dair ilk "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı ve sektördeki mevcut sorunlara dikkat çekti.

Finansman ve Ara Eleman Sorunları

Raporda, inşaat sektörünün ara eleman ve finansman sorunlarının devam ettiğine değinilirken, kamu müteahhitlerinin şartsız tasfiye hakkı beklentisi önemle belirtiliyor. Deprem bölgesinin yeniden inşası ve kentsel dönüşüm projelerinin talebin artmasında etkili olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin yıllık yeni konut ihtiyacının yaklaşık 800 bin ile 1 milyon arasında değiştiği ve depremin ardından eklenen 650 bin yeni konutun bu durumu etkilediği belirtiliyor. Ayrıca, riskli konutların sayısının yaklaşık 6-7 milyon olduğu ve bunların yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel Pazardaki Güç

Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarıları dikkat çekmektedir. Raporda, 2024'te yurt dışında 57 ülkede 28,6 milyar dolar değerinde 316 proje üstlenildiği bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl en çok iş üstlenilen ülke ise 5,8 milyar dolarla Suudi Arabistan olarak belirlendi.

Pazar Dinamikleri ve Gelecek Öngörüleri

İnşaat sektörünü etkileyebilecek faktörler arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeler yer almakta. Gelecek süreçte, Suudi Arabistan ve Irak'taki yeni projelerin sektör üzerindeki etkisiyle yıllık 20 milyar dolarlık hedefin 2025 yılında da aşılması bekleniyor.

Yeşil Dönüşüm ve Adaptasyon Çalışmaları

İnşaat sektörünün son sekiz çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkat çekildi ve yeşil dönüşümün öncelikli bir konu olması gerektiği açıklandı. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki karbon emisyonu düzenlemeleri, Türk inşaat sanayisinin AB ülkelerine ihracatını zora sokabilir. TMB, sektörü bu yeni döneme adapte etmek için çalışmalarına 2025'te devam edecektir.