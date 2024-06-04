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İş Bankası tek tıkla 500 TL verecek! Sadece 2 gün süre verildi

İş Bankası müşterilerine müjdeyi duyurdu! 500 TL cebinizde! İşte yapmanız gerekenler...

Yayın Tarihi: 04.06.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:21
İş Bankası tek tıkla 500 TL verecek! Sadece 2 gün süre verildi

İş Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya duyurusuyla gündeme geldi. Banka, İşCep üzerinden kampanya kodu kullanarak yeni müşteri olanlara 500 TL hediye edeceğini açıkladı. Kampanya kapsamında verilecek olan bu tutarın, bankanın müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kampanyanın detaylarına göre, İş Bankası müşterisi olmak isteyenlerin, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar İşCep üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullanarak ETS500 kampanya kodunu girmeleri gerekiyor. Bu kodu kullanan müşteriler, 17 Haziran 2024 tarihine kadar MaxiPuan olarak hesaplarına 500 TL tutarında para yatırılacak.

Ancak, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunuyor. Kampanya kodunun belirli bir süre içinde kullanılması ve bazı kredi kartı şartlarının sağlanması gerekiyor. Ayrıca, ödüle hak kazanmak için uzaktan müşteri olma sürecinin tamamlanması da önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

iş bankası

İş Bankası'nın bu kampanyasıyla, diğer bankalara da müşteri çekme yarışında önemli bir adım attığı görülüyor. Banka, müşterilerine sunduğu bu avantajlarla sektördeki rekabeti artırırken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de sağlamayı amaçlıyor.

Kampanyaya katılmak isteyenler için son tarih olan 31 Mayıs'a kadar zamanın azalmasıyla birlikte, birçok kişinin bu fırsattan yararlanmak için harekete geçmesi bekleniyor. Ancak, kampanyanın detaylarını dikkatlice incelemek ve şartlarına uygun şekilde hareket etmek önemli

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