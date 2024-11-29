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İş Dünyası Büyüme Verilerini Değerlendirdi: İhracat ve Sıkı Para Politikası Kritik Rol Oynuyor

İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin GSYH büyüme verilerini değerlendirerek gelecekteki ihracat önceliklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:26
İş Dünyası Büyüme Verilerini Değerlendirdi: İhracat ve Sıkı Para Politikası Kritik Rol Oynuyor

İş Dünyasından Büyüme Değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Avdagiç, sıkı para politikasının sanayi ve yatırım verileri üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve 2025 yılına dair beklentilerini dile getirdi.

Üçüncü Çeyrek Verileri

TÜİK, 2023 yılı üçüncü çeyrek GSYH sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,1 arttı. Cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine göre %53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon lira seviyesine ulaştı. ABD doları cinsinden GSYH ise 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

İhracatın Önemi

Şekib Avdagiç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ihracatın %0,8 büyüme kaydetmesini olumlu bulduğunu ifade etti. Avdagiç, “İhracata çalışan sektörlerin rekabetçiliğini koruyacak adımların atılması, iş dünyasının öncelikli beklentisidir” dedi. 2025 yılına dair beklentilerini, “Üretim ve ihracatı önceliklendiren reformların baş aktör olacağı yeni bir faza geçilmesi gerekli” sözleriyle vurguladı.

Ekonomik Görünüm ve İstikrar

Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı, büyüme oranlarını sıkı para politikasının sonuçları olarak değerlendirdi. Ekonomik aktivitenin ılımlı seyretmesi ve enflasyonla mücadelede kararlılığın önemine vurgu yaptı. Tarım sektörünün üçüncü çeyrekte %4,6 büyümesi de dikkat çekti.

Sanayi Sektöründeki Zorluklar

Orhan Aydın, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı, sanayi sektöründe %2,2'lik küçülmenin önemli bir sorun olduğunu belirtti. Aydın, sanayi desteklerinin artırılması gerektiğini ifade ederek, KOBİ’lerin finansmana erişim sorunlarının da halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyümenin Geleceği

Ekrem Kap, Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, ihracatın Türkiye ekonomisindeki hayati önemini vurguladı ve sanayi tarafının büyümesinin yavaşladığını açıkladı. Kap, büyüme rakamlarını olumlu bir başarı hikayesi olarak değerlendirerek, gelecekte daha iyi rakamlar elde etme inancını yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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