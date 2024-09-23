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İSEDAK Üyesi Ülkelerin Siber Güvenlik Uzmanları Yarıştı

18 ülkenin katıldığı yarışma, siber güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor ve dereceye giren takımlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:05
İSEDAK Üyesi Ülkelerin Siber Güvenlik Uzmanları Yarıştı

İSEDAK Siber Güvenlik Yarışması Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) işbirliğiyle düzenlenen çevrim içi yarışmada, 18 ülkeden siber güvenlik uzmanları mücadele etti.

Dereceye Giren Ülkeler

Pakistan, Azerbaycan ve Mali takımları, yapılan yarışmada en yüksek puanları toplayarak ilk üç sırayı elde etti. Yarışmanın teması, "siber güvenlik de dahil olmak üzere dijital dayanıklılık ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi" üzerine kuruldu.

HackMasters Siber Güvenlik Yarışması

Türkiye'nin organizasyonunda düzenlenen HackMasters Siber Güvenlik Yarışması, Lübnan'daki son saldırıların etkileri altında, ülkeler arasında siber güvenlik kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Katılımcı Ülkeler ve Organizasyon Süreci

Yarışmaya Gambiya, Libya, Kuveyt, Ürdün, Guyana, Fildişi Sahili, Çad, Azerbaycan, Arnavutluk, Yemen, Türkmenistan, Sierra Leone, Katar, Filistin, Pakistan, Mali ve Kamerun gibi 18 ülkenin yanı sıra saldırı hedefi olan Lübnan'dan bir takım da katıldı.

Yarışma 19 Eylül’de başladı ve 12 saat sürdü. Ödül töreninin ardından, dereceye giren ekipler 4-6 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da ağırlandı. Ödüller, 4 Kasım'da düzenlenecek 40. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda verilecek, ardından yerli siber güvenlik ürünlerinin tanıtımı ve ileri düzey eğitimler yapılacak.

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