İstanbul Borsa'sında Düşüş Başladı

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,08'lik bir kayıpla 8.948,59 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta endeks, %0,08 azalışla 7,44 puan gerileyerek 8.948,59 seviyelerine indi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,26 değer kaybetmesine karşın, holding endeksi %0,06'lık bir yükseliş sergiledi. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı %0,20 ile tekstil ve deri sektörleri sağlarken, en fazla kaybı ise %0,39 ile sigorta sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalarda Beklentiler

Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan kapatmıştı. Bu sabah, küresel piyasalarda, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını takip eden yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı kararları merakla bekliyor.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Ekim ayında TCMB’nin politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyor. Yıl sonu için ise politika faizi tahminlerinin medyanı %47,50 olarak belirlendi.

Teknik Göstergeler

Analistler, bugün TCMB ve ECB'nin faiz kararları ile yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtirken, BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanları destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.