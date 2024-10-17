DOLAR
34,17 -0,02%
EURO
37,18 -0,06%
ALTIN
2.945,71 -0,35%
BITCOIN
2.298.374,75 0,63%

İstanbul Borsa'sında Düşüş Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta hafif bir düşüş kaydetti ve piyasalardaki gelişmeler merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:59
İstanbul Borsa'sında Düşüş Başladı

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,08'lik bir kayıpla 8.948,59 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta endeks, %0,08 azalışla 7,44 puan gerileyerek 8.948,59 seviyelerine indi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,26 değer kaybetmesine karşın, holding endeksi %0,06'lık bir yükseliş sergiledi. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı %0,20 ile tekstil ve deri sektörleri sağlarken, en fazla kaybı ise %0,39 ile sigorta sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalarda Beklentiler

Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan kapatmıştı. Bu sabah, küresel piyasalarda, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını takip eden yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı kararları merakla bekliyor.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Ekim ayında TCMB’nin politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyor. Yıl sonu için ise politika faizi tahminlerinin medyanı %47,50 olarak belirlendi.

Teknik Göstergeler

Analistler, bugün TCMB ve ECB'nin faiz kararları ile yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtirken, BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanları destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15. Türk-Arap Ekonomi Forumu: Yeni Ticaret Hedefleri
2
Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyelini Artırmak İstiyor
3
Uygunsuz Ürünlere Yılın İlk 9 Ayında Cezalar Yağdı
4
Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'nin ATO Ziyareti
5
Cezayir'den Gelen LNG Gemisi 19 Ekim'de Türkiye'ye Ulaşacak
6
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir: İngiltere Hariç Tüm Endeksler Yükselişte
7
Eylülde Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 37,3 Arttı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz