İstanbul'da Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Bugün İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları dikkat çekiyor. Dolar, 35,3350 liradan, Avro ise 36,7640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,3330 liradan alınan dolar, 35,3350 liradan işlem görmektedir. Aynı şekilde, 36,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7640 lira olarak belirlendi.

Önceki gün itibarıyla doların satış fiyatı 35,3180 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7660 lira olmuştu. Bugünkü fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge teşkil ediyor.