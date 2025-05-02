İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Başladı: Enerji Dönüşümünde Madencilik Teması

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Enerji Dönüşümünde Madencilik" başlıklı oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Eti Maden ve MTA International şirketlerinin sorumlu madenciliği teşvik eden, teknik kapasiteyi artıran ve uluslararası ortaklıklara açık modeller geliştirdiğini belirtti.

Enerji Dönüşüm Süreci ve Stratejik Madenler

Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin hız kazanması, kritik ve stratejik madenlere olan talebin artmasına yol açtı. Bayraktar, bu minerallerin temiz enerji teknolojileri, batarya sistemleri, elektrikli araçlar ve sanayideki dönüşüm için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Madenciliğin artık sadece yer altındaki kaynakların çıkartılması ile sınırlı kalmadığını ifade eden Bayraktar, bu alanın ekonomik güvenlik ve bölgesel etkinlik açısından kritik bir unsura dönüştüğüne dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin madencilik alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Uluslararası İşbirliği ve Yatırım İhtiyaçları

Uluslararası işbirliğinin gerekliliğini vurgulayan Bayraktar, hiçbir ülkenin küresel enerji dönüşüm taleplerini tek başına karşılayamayacağını belirtti. Yatırım çekmek için ise siyasi irade, destek ve kararlılığın şart olduğunu söyledi.

Nijer'den Önemli Açıklamalar

Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Nijer’in doğal kaynaklarını ulusal egemenlik çerçevesinde yönetmeye başladıklarını ifade etti. MTA ile altın çıkarma projelerine başladıklarını ve anlaşmalarını yenileyeceklerini duyurdu.

Macaristan ile İşbirliği

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinin artmasının önemine değinerek, iki ülkenin ortak projeler geliştireceğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Madencilik Sektörü

Suudi Arabistan Endüstri ve Mineral Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al Mudaifer, ülkelerinin madencilik alanında önemli bir dönüm noktası yaşadığını ve şirket sayısını artırdıklarını söyledi.

Somali'nin Doğal Kaynakları

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, ülkesinin doğal kaynaklarını çıkarmaya hazırlandığını ve Türkiye ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Libya'da Yatırım Fırsatları

Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse, Libya’nın maden potansiyelinin yüksek olduğunu aktararak, yabancı yatırımcılara kapılarının açık olduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Enerji Dönüşümünde Madencilik" başlıklı Bakanlar Oturumu'nun moderatörlüğünü yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Enerji Dönüşümünde Madencilik" başlıklı Bakanlar Oturumu'nun moderatörlüğünü yaptı.