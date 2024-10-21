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İstanbul İhracatçıları Yılın İlk Dokuz Ayında 8.7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 9 ayda 8.7 milyar dolarlık ihracat yaparak geçen yıla göre %2.8 artış sağladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:48
İstanbul İhracatçıları Yılın İlk Dokuz Ayında 8.7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin Başarısı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2023 yılının 9 aylık döneminde 8 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre %2,8 oranında bir artış sağladı. Bu dönemde, 197 ülke pazarına ulaşıldı.

İhracat Miktarı ve Ülke Payları

Yapılan açıklamaya göre, İİB'nin ihracatının ülke genel ihracatındaki payı %5,2 olarak belirlendi. Irak, 657 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşarak en fazla dış satım yapılan ülke oldu. Bu ülkeden sonra Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Rusya, değer bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Öne Çıkan Sektörler ve Ürünler

İhracatın en fazla yapıldığı sektörler arasında kümes hayvanları ve mobilya gibi ürünler yer aldı. Almanya'ya gerçekleştirilen ihracatta fındık, mobilya ve kağıt gibi ürünler öne çıkarken, ABD'ye ise hububat ve bakliyatlar gönderildi.

Avrupa Birliği Pazarı

İİB, en fazla ihracatı 2 milyar 179 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,5'lik bir artış gösterdi.

Kasım Ayı İhracat Performansı

2023 yılının Eylül ayında, İİB, 1 milyar 69 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülkeler arasında Rusya, Irak ve Norveç öne çıktı.

Kazım Taycı'nın Açıklamaları

İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, İstanbul ihracatçılarının yılın ilk üç çeyreğini başarılı bir şekilde kapattığını belirtti. Ayrıca, WorldFood İstanbul Fuarı'na katıldıklarına dikkat çekerek, bu tür organizasyonların Türk ürünlerinin tanıtımı için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Gelecek Planları

Taycı, ayrıca Kuzey Amerika'nın önemli fuarlarına milli katılımlar düzenleyerek, sektördeki tanıtım faaliyetlerini artırmaya devam edeceklerini vurguladı. İİB, pazar çeşitliliğini artırarak Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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