İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kapasitesini Artırıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kapasite Artışı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) gece saatlerinde de aktif olacak yeni ikinci pistini devreye alarak saatlik uçak kapasitesini 65'e çıkaracağını duyurdu.

CEO Alp Er Tunga Ersoy'un Açıklamaları

Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, 2024 yılı için planladıkları yaklaşık 35 milyon avroluk yatırımla 24 projeye start verdiklerini açıkladı. Ersoy, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni terminal binası için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) kararını beklediklerini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Ekonomiye Katkısı

544 milyon avroluk yatırım yapıldığını ifade eden Ersoy, Sabiha Gökçen'in yıllık 134 milyon avro kira ödemesiyle yerel ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca havalimanı, kurulduğu günden bu yana devlete toplamda yaklaşık 1,3 milyar avro kira ödemesi gerçekleştirmiştir.

Hedefler ve Gelecek Projeler

Ersoy, Sabiha Gökçen'den yılda 41 milyon yolcu kapasitesine ulaştıklarını ve 165 farklı noktaya sefer düzenlediklerini aktardı. Yeni hava yollarının açılmasıyla hedeflerinin 80 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu belirtti. Özellikle Lufthansa ile bu kış çalışmaya başlayacaklarını da duyurdu.

Dijital ve Fiziksel İyileştirmeler

X-ray sayısının yolcu yoğunluğuna göre arttırılabildiğini ve dijital çözüm XOVIS ile anlık kalabalık yönetimi sağlandığını belirten Ersoy, müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlayan SAW Care Müşteri Hizmetleri hattını da Kasım 2023'te devreye aldıklarını açıkladı.

Ersoy, İstanbul'un en çok turist çeken şehir olduğunu vurgulayarak iyi bir izlenim bırakma hedefiyle çalıştıklarını, yolcu artışının devam edeceğini belirtti. Bu sebeple yeni bir terminal binasına olan ihtiyaçlarının aciliyetini ifade etti.

İSG'nin hedefleri ve havacılık sektörüyle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısı, İSG Dış Hatlar Plaza Premium Lounge'da gerçekleştirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, açıklamalarda bulundu.

İSG'nin hedefleri ve havacılık sektörüyle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısı, İSG Dış Hatlar Plaza Premium Lounge'da gerçekleştirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, açıklamalarda bulundu.

İSG'nin hedefleri ve havacılık sektörüyle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısı, İSG Dış Hatlar Plaza Premium Lounge'da gerçekleştirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, açıklamalarda bulundu.