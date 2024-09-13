İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güncellendi

Serbest Piyasalarda Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında yeni güne dolar ve avronun açılış fiyatlarıyla başlandı. Bugün, dolar 33,9600 liradan işlem görürken, avro 37,6430 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurunda Güncel Fiyatlar

Serbest piyasada, 33,9580 liradan alınan doların satışı 33,9600 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 37,6410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6430 lira olarak kaydedilmiştir.

Önceki Günün Fiyatları

Dün, doların satış fiyatı 33,9260 lira olarak belirlenirken, avronun satış fiyatı 37,5600 lira şeklinde gerçekleşmişti.