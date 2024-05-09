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İstanbul Ticaret Odası, ekmek fiyatlarına yüzde 31,25 zam yaptı

İstanbul Ticaret Odası, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 31,25 zam yapma kararı aldı. Detaylar için haberimizi okuyun.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 20:49
İstanbul Ticaret Odası, ekmek fiyatlarına yüzde 31,25 zam yaptı

 İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehirdeki ekmek fiyatlarına yüzde 31,25'lik bir zam yapma kararı aldı. Mayıs ayı meclis toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucu, 200 gram ekmeğin azami fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

Girdi maliyetlerindeki artışlar ve ekmek üreticilerinin karşılaştığı zorluklar dikkate alınarak alınan bu karar, ekmek tarifelerinde ciddi bir güncellemeye yol açtı.

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyatlarını düzenlemek amacıyla düzenlenen meclis toplantısında yapılan açıklamada, "un, maya ve diğer hammaddelerin yanı sıra işçilik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle ekmek üreticilerinin ciddi maliyet sorunları yaşadığı tespit edilmiştir" denildi.

Geçtiğimiz Aralık 2023'te güncellenen ekmek fiyat tarifesindeki 8 TL'lik azami fiyatın artık geçersiz olduğu belirtilirken, güncellenen yeni tarifeye göre, 200 gram ekmek fiyatı 10 TL'ye yükseldi.

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