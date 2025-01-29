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İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:59
İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen 'Yılın Kareleri' oylamasında aktif rol aldı. Bu etkinlik, hem fotoğraf sanatını desteklemek hem de toplumun farklı kesimlerinin olaylara bakış açısını yansıtmak amacıyla düzenleniyor.

Taşkent, oylamada yer alarak, fotoğrafçılığın ve görsel sanatların önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığını vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu oylama, her yıl çeşitli kategorilerde en iyi fotoğrafların belirlenmesini sağlıyor. Ziya Taşkent'in katılımı, etkinliğin kapsamını genişletmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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