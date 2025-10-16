İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye'de 140. yılını kutluyor

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST), Türkiye'deki 140. yılını İstanbul'da düzenlenen törenle kutladı. Etkinlik, Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşti ve İtalya'nın İstanbul Konsolosu Roberta Costanzo, CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaslowski'nin mesajı

Stefano Kaslowski, İtalya'nın dünya çapında 80 ülkede ticaret odası bulunduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de yerleşik olan İtalyan Sanayi ve Ticaret Odamız 140. yılını kutluyor. İtalya'nın dünyadaki en eski ticaret odalarından biriyiz." dedi.

Akdeniz bağları ve ortak fırsatlar

Kaslowski, iki ülke arasında güçlü kültürel ve ticari bağlar olduğunun altını çizdi: "Akdeniz ülkesiyiz ve İtalya ile Türkiye arasında çok ciddi, stratejik, ticari, dostluk anlamında çok büyük bağlar var." CCIIST olarak bu bağları pekiştirmeye; iki ülke iş insanlarının pazar ve teknoloji arayışlarına aracılık ederek yeni imkanlar sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kaslowski ayrıca iki ülke arasındaki benzerliklere değindi: "İki ülke arasında benzerlikler çok fazla. Birincisi çok girişken ülkeleriz. Yediğimiz gıdalar çok benziyor. O yüzden Akdeniz ülkesi olarak sıcak kanlı insanlarız. Aynı zamanda çok dinamik ortamlarda yaşıyoruz. Ve ayakta kalmayı sürekli bilen bir topluluğuz."

Yeni küresel düzende ABD kaynaklı korumacı politikaların yükselmesiyle birlikte, Türkiye-İtalya ve Türkiye-Avrupa arasındaki işbirliği imkanlarının arttığını belirten Kaslowski, bu süreçte CCIIST'in mevcut köprüleri pekiştirmek ve geliştirmek için aktif rol aldığını kaydetti.

Derneğin rolü ve kişisel bağ

Kaslowski, derneğin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada birçok faaliyetimiz var. Bunları da yürütmekten ve ben şu anda bu derneğin başkanı olmaktan çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Kendisinin de İtalyan kökenli bir aileden geldiğini ve "İstanbul doğumluyum" sözleriyle iki ülkeye olan kişisel bağlılığını paylaştı.

Etkinlik, CCIIST'in Türkiye'deki köklü varlığını ve iki ülke arasındaki ekonomik-kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılığını ön plana çıkardı.

