DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,51%
ALTIN
4.606,88 -0,21%
BITCOIN
4.529.906,57 -1,2%

İTO: Ağustosta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

İTO, Ağustos'ta perakende fiyatı en çok artan ürünleri sınav hazırlık kurum ücretleri (%43,48) olarak, en çok düşeni erik (%25,61) olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:06
İTO: Ağustosta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

İTO ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri ile değişim oranlarını yayımladı.

Genel görünüm

İndekste yer alan 336 ana üründen 181'inin fiyatında artış, 59 ürünün fiyatında ise azalış izlendi.

Fiyatı en çok artan ürünler

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün sınav hazırlık kurum ücretleri — yüzde 43,48 oldu. Bunu takip eden artışlar şu şekilde sıralandı:

salatalık — yüzde 27,53, oyuncak — yüzde 17,89, taze fasulye — yüzde 16,75, limon — yüzde 16,22, kıvırcık salata — yüzde 16,14, kayısı — yüzde 14,16.

Diğer artış gösteren ürünler arasında roka — yüzde 12,18, salça — yüzde 8,82, ıspanak — yüzde 8,58, atıştırmalık — yüzde 7,03 yer aldı. Ayrıca turşu — yüzde 6,84, hazır sütlü tatlılar — yüzde 6,43, Türk Kahvesi — yüzde 6,27, test kitapları — yüzde 5,97 ve ekmek — yüzde 5,69 fiyatları arttı.

Fiyatı en çok azalan ürünler

Fiyatı en çok düşen ürün erik — yüzde 25,61 olurken, onu üzüm — yüzde 24,17, dolmalık biber — yüzde 18,08, çarliston biber — yüzde 17,58, sivri biber — yüzde 17,08, kavun — yüzde 16,25 ve şeftali — yüzde 10,24 takip etti.

Azalış gösteren diğer ürünler arasında bebek arabası ve koltuğu — yüzde 8,70, kız çocuk elbise — yüzde 8,64, kadın etek — yüzde 7,51, karpuz — yüzde 6,06 yer aldı. Ayrıca kadın tayt — yüzde 6,04, deniz ve havuz kıyafetleri — yüzde 5,88, patlıcan — yüzde 4,75, kadın tişört — yüzde 4,74 ve kadın gömlek — yüzde 4,52 fiyatlarında gerileme görüldü.

İTO verileri, tüketici fiyatlarındaki aylık hareketliliğin sektörler ve ürün grupları bazında farklı seyrettiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brezilya, IEA'ya Tam Üyelik İçin Resmi Başvuruda Bulundu
2
İTO: Ağustosta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı
3
Borsa İstanbul: Açığa Satışta Seans Sonuna Kadar 'Yukarı Adım' Kuralı
4
İlaç Sektöründe Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı
5
Gaziantep'te 'İhracatın Kahramanları' ile e-ihracat eğitimi
6
Konya'da 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi
7
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter