İTO: Ağustosta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

İTO ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri ile değişim oranlarını yayımladı.

Genel görünüm

İndekste yer alan 336 ana üründen 181'inin fiyatında artış, 59 ürünün fiyatında ise azalış izlendi.

Fiyatı en çok artan ürünler

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün sınav hazırlık kurum ücretleri — yüzde 43,48 oldu. Bunu takip eden artışlar şu şekilde sıralandı:

salatalık — yüzde 27,53, oyuncak — yüzde 17,89, taze fasulye — yüzde 16,75, limon — yüzde 16,22, kıvırcık salata — yüzde 16,14, kayısı — yüzde 14,16.

Diğer artış gösteren ürünler arasında roka — yüzde 12,18, salça — yüzde 8,82, ıspanak — yüzde 8,58, atıştırmalık — yüzde 7,03 yer aldı. Ayrıca turşu — yüzde 6,84, hazır sütlü tatlılar — yüzde 6,43, Türk Kahvesi — yüzde 6,27, test kitapları — yüzde 5,97 ve ekmek — yüzde 5,69 fiyatları arttı.

Fiyatı en çok azalan ürünler

Fiyatı en çok düşen ürün erik — yüzde 25,61 olurken, onu üzüm — yüzde 24,17, dolmalık biber — yüzde 18,08, çarliston biber — yüzde 17,58, sivri biber — yüzde 17,08, kavun — yüzde 16,25 ve şeftali — yüzde 10,24 takip etti.

Azalış gösteren diğer ürünler arasında bebek arabası ve koltuğu — yüzde 8,70, kız çocuk elbise — yüzde 8,64, kadın etek — yüzde 7,51, karpuz — yüzde 6,06 yer aldı. Ayrıca kadın tayt — yüzde 6,04, deniz ve havuz kıyafetleri — yüzde 5,88, patlıcan — yüzde 4,75, kadın tişört — yüzde 4,74 ve kadın gömlek — yüzde 4,52 fiyatlarında gerileme görüldü.

İTO verileri, tüketici fiyatlarındaki aylık hareketliliğin sektörler ve ürün grupları bazında farklı seyrettiğini gösteriyor.