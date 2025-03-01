İTO Başkanı Avdagiç'ten PKK'ya Silah Bırakma Çağrısına Destek

İTO Başkanı Avdagiç'ten Terörle Mücadelede Önemli Açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin Abdullah Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi. Avdagiç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 41 yıldır devam eden terör faaliyetlerinin son bulması adına yapılan 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın önemine vurgu yaptı.

Kardeşliği Pekiştirecek Bir Adım

Avdagiç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'terörsüz Türkiye' hedefi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi inisiyatifi ile bu süreçte önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. "İş dünyası olarak, bu çağrıyı olumlu buluyor ve silah bırakma ile feshetme çağrısının en kısa sürede neticelenmesini umut ediyoruz" dedi.

Yeni Bir Gelecek İçin Fırsat

Mesajında, Türkiye’nin geçmişte çok sayıda acıyla karşılaştığını ifade eden Avdagiç, "Acılarımızı, annelerimizin gözyaşlarını, şehitlerimizin büyük fedakarlıklarını bir an bile unutmadan, bu tarihi fırsatı ülkemizin geleceği için önemli görüyoruz" diye ekledi. Ayrıca, yabancı etkilerin de etkisiyle oluşan kardeş kanının yerini, birlikte dökülecek alın terinin alması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Potansiyeli Ortaya Çıkacak

Avdagiç, "Bu şekilde ülkemiz, sıkıştırıldığımız bu cendereden kurtularak, aydınlık bir geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyecektir. Türk halkının kalkınmasında, gelişmesinde ve demokratikleşmesinde gerçek potansiyelini bu süreçte ortaya çıkarmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.