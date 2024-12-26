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İzmir'de Gıda İşletmelerine Fiyat Denetimi

İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü, fahiş fiyatları engellemek amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:15
İzmir'de Gıda İşletmelerine Fiyat Denetimi

İzmir'de Fiyat Denetimi Uygulaması

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından haksız ve fahiş fiyat uygulamalarını tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin Amacı ve Kapsamı

Kent genelinde düzenlenen denetimlerde, piyasa düzenini bozma ve haksız kazanç sağlama girişimlerine karşı önlemler alındı. Denetim yapan ekipler, market zincirleri, toptancılar ve gıda işletmelerini hedef aldı.

Uygulanan Kontroller

Marketlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, ayrıca faturaların incelenmesi gerçekleştirildi. Ekipler, gramaj kontrolü yaparak haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan işletmelere karşı gereken işlemleri başlattı.

Bu denetimlerin amacı, vatandaşların alışveriş yaparken hak ettiği fiyatları ödemelerini sağlamak ve piyasa istikrarını korumaktır.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından...

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından işletmelerde haksız ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından...

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından işletmelerde haksız ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

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