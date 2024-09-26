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İzmir'de Meyve ve Sebze Sektörü Buluşması: Interfresh Eurasia Fuarı

İzmir'de düzenlenen Interfresh Eurasia Fuarı, meyve ve sebze sektörünü buluşturdu, 216 firma katıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:01
İzmir'de Meyve ve Sebze Sektörü Buluşması: Interfresh Eurasia Fuarı

Meyve ve Sebze Sektörü İzmir'de Buluştu

İzmir, meyve ve sebze endüstrisinin önemli bir buluşma noktası oldu. Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, bu yıl ilki düzenlenerek sektörü ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticileri ile bir araya getirdi.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Fuarın açılışında Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da yer aldı. Ağar, 2023 yılında 132 firmanın katıldığı fuara bu yıl katılan firma sayısının 216'ya ulaştığını belirtti. Ayrıca, 55 ülkeden gelen 30'dan fazla uluslararası market zincirinin de katılacağı müjdesini verdi.

Türkiye'nin Tarım İhracatı Yükseliyor

Ağar, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatının 2023 yılında 31 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Bu başarıyla birlikte, Türkiye, dünya yaş meyve ve sebze üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. Yaş meyve ve sebze ihracatı, tarım ürünleri ihracatının yüzde 10'undan fazlasını oluşturarak yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir değere sahip.

Önemli İsimler Törende Yer Aldı

Fuarın organizasyonunu üstlenen Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, Antalya'da 7 yıldır düzenledikleri fuarın bu yıl İzmir'de yapılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da törende konuşma yaptı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katılımcılar arasında yer aldı.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile...

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

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