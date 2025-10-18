Kacır: Yapay Zeka ile Sıfır Atıkta Dönüşüm — Türkiye'de Yerli Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yapay zekanın döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğindeki rolünü ve Türkiye'nin yatırımlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 17:35
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkiyi Nasıl Artırıyor" başlıklı oturumda, sürdürülebilirlik ve teknoloji arasındaki ilişkiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Forumda küresel katılım

Uluslararası Sıfır Atık Forumu, Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle ikinci gününde devam ediyor. Forum; 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ile BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini, liderleri, akademisyenleri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Sorunun ölçeği ve yaklaşım

Kacır, insanlığın kalkınmayı çoğunlukla tüketim artışına bağlayan anlayışının doğayla kurulan dengeyi zedelediğini vurgulayarak, okyanuslarda biriken atık adalarını ve bunun sonuçlarını hatırlattı. Bakan, "Her yıl ürettiğimiz yaklaşık 2 milyar ton atığın ekonomik, çevresel ve sosyal maliyetlerini gün geçtikçe daha yıkıcı şekilde hissediyoruz. Geniş bir alanda etkisini gösteren bu ağır yükün faturasını yalnızca bizler değil maalesef gelecek nesiller de ödeyecek." diye konuştu.

Kendisine göre, "Sıfır atığı esas alan bütüncül bir anlayış tercihten öte mutlak bir zorunluluk" ve mevcut kısır döngüden çıkışın yolu, israfı azaltan, döngüselliği ve verimliliği temel alan akıllı çözümlerden geçiyor.

Yapay zekanın rolü

Bakan, dijital dönüşümün yapay zeka öncülüğünde ilerlediğini belirterek, "Sıfır atığa erişim için ihtiyaç duyduğumuz sistematik dönüşüm yapay zeka için eşsiz bir uygulama alanı sunuyor. Yapay zeka, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hedefleri için gerekli olan karmaşık veri süreçlerini yönetmede, karar alma mekanizmalarını daha kolay hale getirmede ve kaynak verimliliğini artırmada anahtar bir rol üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yapay zeka teknolojilerinin çoğunlukla ticari çıkarları maksimize eden firmalar tarafından şekillendirildiğine dikkat çekerek, "Veri sahipliği, altyapı ve insan kaynağında ülkeler arasındaki eşitsizliklerle yapay zeka bu alanda hegemonya kurmak isteyen ülkeler için kuvvetli bir enstrümana dönüşebilir." uyarısında bulundu.

Türkiye'nin hedefleri ve yatırımları

Milli Teknoloji Hamlesi perspektifiyle Türkiye'nin yapay zeka geliştirme ve uygulama hedefini paylaşan Kacır, ülkenin bu alanda dünya oyuncuları arasında yer almasını amaçladıklarını söyledi. İnsan kaynağı ve girişimcilik ekosistemini bütüncül desteklediklerini belirten Bakan, altyapı yatırımlarına da vurgu yaptı: "10 milyar doları aşan yatırımın hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız."

Kacır, ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak Türkçe büyük dil modelini özel sektör ve akademiyle birlikte inşa ettiklerini, uzmanlık eğitimleriyle insan kaynağını güçlendirdiklerini ve mesleklerin dönüşümüne hazırlık yaptıklarını aktardı.

Sonuç ve taahhüt

Bakan, sıfır atık vizyonunun üretim süreçleri ve Ar-Ge politikalarına entegrasyonunu sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi teknolojileri kaynakların etkin ve verimli kullanımı için Türkiye'de geliştirmeye devam edeceğiz. Teknolojinin adil, şeffaf, vicdan ve merhamet değerleri ışığında insanlık yararına kullanımının savunmacısı olmayı sürdüreceğiz."

