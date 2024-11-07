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Kamu Ödeme Geçidi Altyapısı Yenilendi

Kamu Ödeme Geçidi sistemi, kurumlar için daha hızlı ve güvenli ödeme süreçleri sunacak şekilde güncellendi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:03
Kamu Ödeme Geçidi Altyapısı Yenilendi

Kamu Ödeme Geçidi Sisteminde Önemli Yenilik

Kamu kurumlarının e-Devlet üzerinden kart ile ödeme almasını kolaylaştırmak amacıyla, Banka Kartları Merkezi (BKM) tarafından sunulan Kamu Ödeme Geçidi sistemi güncellendi. Bu yenilik, 200'e yakın kuruma hizmet veren sistemin altyapısının tamamıyla kendi öz kaynak yazılımlarıyla yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

Hız ve Güvenlik Artıyor

BKM'den alınan bilgilere göre, yeni altyapı sayesinde kamu hizmeti veren kurumlar, BKM ile doğrudan entegrasyon gerçekleştirebilecek. Bu durum, vatandaşların ödemelerinde olası teknik sorunları ortadan kaldırarak işlemleri daha da kolaylaştırıyor. Ayrıca, bu yeni sistem, kamu kurumlarına verimlilik ve tasarruf fırsatları sunmakta.

Önemli Kurumlar Sisteme Dahil

Sistemde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Karayolları Genel Müdürlüğü - HGS, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, MüzeKart, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi önemli kurumların yanı sıra, yakında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay gibi kamu yararına çalışan kuruluşlar da bu yenilikten faydalanacak. Toplamda 180'den fazla kurum, internet üzerinden ödeme sürecine devam edecek.

Maliyet Avantajları Sunuyor

Altyapının, bakım ve işlem başına maliyet gibi ek masraflar açısından tasarruf imkanı sağladığı belirtildi. Tüm kurumların bu hizmetten ücretsiz olarak yararlandığı hatırlatıldı. Yeni sistem sayesinde, kamu hizmeti sunan kuruluşlar, diledikleri kart kabul eden kuruluşlarla hızla işbirliği yapma esnekliğine sahip.

Vatandaşlar İçin Kolaylık

Ödeme yapacak olan vatandaşlar ve şirket temsilcileri, bu sistem vasıtasıyla tüm bankaların ve TROY kart dahil herhangi bir kart ile kolaylıkla ödeme gerçekleştirebilirler. İlgili kurumların web sayfalarında veya e-Devlet kapısı üzerinden sağlanan online tahsilat alanından, otomatik olarak Ödeme Geçidi ekranlarına yönlendirilerek işlem yapma imkanı buluyorlar.

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