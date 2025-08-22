DOLAR
Kanada, 1 Eylül'de USMCA Kapsamında ABD Misilleme Tarifelerini Kaldırıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, 1 Eylül'den itibaren USMCA kapsamındaki ABD mallarına uygulanan misilleme gümrük vergilerinin kaldırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:39
Kanada, 1 Eylül'den İtibaren USMCA Kapsamındaki ABD Misilleme Tarifelerini Kaldırıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, 1 Eylül'den itibaren USMCA kapsamındaki ABD mallarına uygulanan misilleme gümrük vergilerini kaldıracaklarını duyurdu. Carney, düzenlediği basın toplantısında ABD ile ticari ilişkilere ilişkin güncellemeleri paylaştı.

Açıklamanın gerekçesi ve oranlar

Carney, ABD'nin dünya üzerindeki ortalama gümrük vergisi oranının geçen yılın sonunda yüzde 2'nin biraz üzerinde olduğunu, ancak bu oranın şu anda yüzde 16 seviyesine çıktığını hatırlattı. Daha önce uygulanan misilleme vergilerinin amacının Kanadalı işçileri ve işletmeleri korumak ve ABD ile müzakere yoluyla anlaşmaya varılmasını teşvik etmek olduğunu belirtti.

Carney, ABD'nin birkaç hafta önce USMCA'ya olan taahhütlerini yeniden teyit ettiğini ve USMCA ile uyumlu olan ihracatın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında getirilen gümrük vergilerine tabi olmayacağını vurguladı. Bu karar sonucunda Kanada mallarına uygulanan fiili ABD gümrük vergisi oranının yüzde 5,6 olduğunu belirtti ve "Bu oran, ABD'nin tüm ticaret ortakları arasında en düşük seviyede kalıyor. Kanada-ABD ticaretinin yüzde 85'inden fazlası artık gümrüksüz olarak gerçekleştiriliyor. Kanada şu anda ABD ile en iyi ticaret anlaşmasına sahip." dedi.

Hangi tarifeler sürecek?

Carney, alınan kararın 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini ve Kanada ile ABD arasındaki malların büyük çoğunluğu için serbest ticaretin yeniden tesis edildiğini ifade etti. Ancak çelik, alüminyum ve otomobil tarifelerinin uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Görüşmeler ve gelecek adımlar

ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Carney, iki ülkenin stratejik sektörlerdeki mevcut ticaret sorunlarını ele almak ve ticaret, yatırım ile güvenlik alanlarında önemli fırsatları değerlendirmek üzere görüşmeleri yoğunlaştıracaklarını söyledi. Carney, Kanada'nın ticari ilişkileri geliştirirken işçileri, işletmeleri ve tüketicileri desteklemek için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.

