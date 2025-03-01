Kapalıçarşı'daki Yatırım Fırsatları: Altın ve Döviz Kurları Analizi

Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ve döviz kurlarında önemli değişim oranları derlendi. İşte yatırımcılar için güncel veriler.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:12
Kapalıçarşı'daki Yatırım Fırsatları: Altın ve Döviz Kurları Analizi

Yatırım Fırsatlarına Dikkat!

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonunda önemli değişimler gösterdi. Aşağıda bu yatırım araçlarının fiyatları ile değişim oranları yer alıyor:

Fiyat Analizi

Yatırım Aracı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 3.432,00 3.340,00 -2,68 12,27
Cumhuriyet Altını 20.180,00 23.244,00 22.630,00 -2,64 12,14
ABD Doları 35,3580 36,4100 36,5130 0,28 3,27
Avro 36,7510 37,3370 37,9910 1,75 3,37
İngiliz Sterlini 44,3080 46,0600 46,0000 0,00 -0,13
İsviçre Frangı 39,0410 40,4900 40,4700 0,00 -0,05

Bu veriler, yatırımcılar için piyasa dinamiklerini anlamada önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Değişen fiyatlar ve oranlar, yatırım kararlarını etkileyecek önemli faktörlerden biridir. Yatırımcıların, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat etmesi önerilmektedir.

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