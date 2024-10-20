Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum

Türkiye genelinde gerçekleştirilmekte olan kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili sürücülerin dikkatli olması bekleniyor. Çalışmaların sürdüğü kesimlerde hız sınırlarına uyulması ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi önem arz etmekte.

İzmir Çevre Otoyolu Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimlerinde 2-6. kilometreler arasında montaj çalışmaları yapılmakta. Bu süreçte, her iki istikamette de 23.00-05.00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerin ulaşımını sağ şeritten gerçekleştirmeleri beklenecek.

Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Onarımı

Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları İstanbul yönünde, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşımsa diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde verilecek.

Babaeski–Lüleburgaz Kavşakları

Babaeski–Lüleburgaz kavşakları'ndaki 83. ve 87. kilometrelerdeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne yönünde trafik, kesimler halinde şerit daraltması ile diğer şeritlerden devam edecek.

Ankara Çevre Otoyolu Çalışmaları

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidiliyor. Sürücülerin burada da trafik işaretlerine uyum göstermeleri büyük önem taşıyor.

TAG Otoyolu'ndaki Çalışmalar

TAG Otoyolu'nda Bahçe ile Nurdağı kavşakları arasındaki 5-6. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılıyor ve bu alanda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Samsun-Ankara ve Kayseri-Malatya Yolları

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, Kayseri-Malatya yolu'ndaki 45-46. kilometrelerdeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri yönünde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Bilecik Yönü Trafiği

Sakarya-Bilecik yolunda 36-40. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönünde trafik kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Maçka Yolu Çalışmaları

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometreleri arasında devam eden fiber optik kablo döşeme çalışmalarında 07.00-19.00 saatleri arasında Trabzon-Maçka yönünde tek şeritten kontrollü geçiş yapılması gerekecek.

Ayrıca Dikkat Edilmesi Gerekenler

Söğüt-Korkuteli yolunda da 11-33. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

Bu alanlarda yapılacek çalışmalardan dolayı sürücülerin, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları gerekmekte.