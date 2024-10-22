Kara Yollarındaki Fiber Ağ Uzunluğu 20 Bin Kilometreye Çıkacak

Kara Yollarında Fiber Ağ Uzunluğu Arttırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Ülkemizdeki devlet ve il yollarında inşa edilen fiber ağ uzunluğu 7 bin 676 kilometreye ulaştı. Hedeflerinin, kara yollarındaki fiber ağ uzantısını yaklaşık 20 bin kilometreye çıkarmak olduğunu belirtti.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Projeleri

Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında gerçekleştirdikleri fiber optik altyapı çalışmalarına dikkat çekti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yollarda, yerli ve milli bir akıllı ulaşım ağı kurulumunun devam ettiğini ifade etti.

Kara yolu ağındaki yatırımlar ve yenilikler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki devlet ve il yolu ağının toplamda 64 bin 768 kilometre, otoyol ağının ise 3 bin 726 kilometreye yükseldiğini aktardı. Hedefleri arasında, 68 bin 494 kilometrelik ulusal kara yolu ağında güvenli ve sürdürülebilir bir akıllı ulaşım ağı oluşturmak yer alıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte kara yollarındaki trafik yönetiminde nesnelerin interneti gibi yeniliklerin kullanılacağını vurguladı. Uraloğlu, entegre bir AUS yapısı kurarak tüm sistemlerin ortak bir merkezle kontrol edileceğini belirtti. Bu projelerin, yollarda zaman ve enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp, trafik güvenliğini de artıracağını açıkladı.

Aşama Aşama Tamamlanan Projeler

Uraloğlu, AUS kapsamında kurulacak sistemlerin etkili bir haberleşme altyapısı kurulduğunu ve bu sistemlerin farklı ulaşım modlarıyla da entegre edileceğini söyledi. Çalışmalara 15 bin kilometrelik fiber ağ ile devam edileceği bildirildi.

Proje Aşamaları ve Gelecek Hedefleri

Birinci aşamada, Tekirova-Antalya-Gazipaşa ile Antalya-Sandıklı arasındaki 520 kilometrelik kesimdeki fiber optik altyapının tamamlandığını duyurdu. Ayrıca, çeşitli yollar üzerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmalarının sürdüğünü detaylandırdı ve bu projelerin 2025 yılına kadar tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

Mevcut Altyapının Geliştirilmesi

Bakan Uraloğlu, ülke genelindeki mevcut 3 bin 726 kilometrelik otoyol ağında 4 bin 629 kilometrelik haberleşme altyapısının bulunduğunu açıkladı. Devlet ve il yollarında tamamlanan 3 bin 47 kilometrelik altyapının yanı sıra, 12 bin kilometrelik yeni fiber ağ kurulumunun da gündemde olduğunu belirtti. Bu hamlelerle birlikte tüm kara yollarındaki fiber ağın 20 bin kilometreye ulaşması hedeflenmektedir.