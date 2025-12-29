Karadeniz'de Kar Yağışı Fındık ve Tarıma Fayda Sağladı

TZOB'den bölge değerlendirmesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının fındık başta olmak üzere tarım ürünleri için faydalı olduğunu açıkladı.

Geçen haftalarda yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, hafta sonunda 400 rakım ve üzerinde etkili oldu. Yağışın ardından bu yükseklikteki alanlar karla kaplandı; tarım alanları ve fındık bahçeleri de örtü altına girdi.

Soydan, 'Bu aylarda özellikle fındık ve diğer tarım ürünleri için kar yağışı bekliyorduk. Geçen günlerde yaklaşık 800 rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu ama hafta sonu yeniden bir yağış gerçekleşti. Bu kar yağışı 400 rakıma kadar indi ve başta fındık olmak üzere tarım ürünleri için iyi oldu' dedi.

Kar yağışının, fındığın hem bir soğuklama dönemini yaşaması hem de toprak yapısının düzenlenmesi ve su ihtiyacının karşılanması bakımından önemli olduğunu belirten Soydan, karın aralıklarla etkili olması durumunda erken yapraklanmanın gecikeceğini ve bitkilerin daha güçlü olacağını vurguladı.

Soydan ayrıca, 2025 yılında ülke genelinde etkili olan zirai don olayının 2026 yılında yaşanmamasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

