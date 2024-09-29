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Karayollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara yollarındaki bakım, yapım ve onarımlar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 08:50
Karayollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar süresince sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önem taşıyor.

Önemli Kesimlerdeki Çalışmalar

  • TAG Otoyolu: Gaziantep Batı-Gaziantep Narlı kavşakları 1-5. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.
  • Gümüşova-Düzce Yolu: 16-18. kilometreler arası üstyapı onarımları nedeniyle Düzce-İstanbul yönü trafiğe kapatılmıştır, ulaşım diğer yön üzerinden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Yalova-İzmit Yolu: 13-14. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürüldüğü için sürücülerin dikkatli olmaları gereklidir.
  • Burhaniye-Ayvalık Yolu: 20-22. kilometrelerde taş duvar inşaatı nedeniyle Çanakkale-İzmir istikametinde şerit daraltması yapılmıştır.
  • Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 42-44. kilometreler arasındaki kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.
  • Burdur-Antalya Yolu: 17-18. kilometrelerde yol genişletme çalışmaları sürmekte olup, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemlidir.
  • Elazığ-Malatya Yolu: 15-17. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.
  • Ağrı-Kağızman Yolu: 34-37 ve 44-47. kilometrelerde yol yapımı ile 42. kilometredeki heyelan önleme çalışmaları nedeni ile ulaşıma bu noktalar servis yolundan izin verilmektedir.
  • Yozgat-Alaca Yolu: 5-11. kilometreler arasındaki yol yapımı nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Yol çalışmalarını göz önünde bulundurarak seyahat eden sürücülerin trafik kurallarına uyması büyük önem arz etmektedir.

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