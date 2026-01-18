Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Samet Balgönül yeniden başkan seçildi

Genel Kurul ve seçim sonuçları

Bin 196 üyesi bulunan Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 44. Olağan Genel Kurulu, Sarıpınar Mahallesi’ndeki Çok Amaçlı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurul, Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’in yaptığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Seçimlere tek liste ile katılan Samet Balgönül, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı seçildi.

Yeni dönem hedefleri

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Samet Balgönül, hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti. Odayı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Balgönül, bu kurumun başkanı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Görev süresi boyunca odaya kurtarıcı ile yağlama ve yıkama istasyonu kazandırdıklarını vurgulayan Balgönül, yeni dönemde ise odaya hasta nakil aracı kazandırmayı, hasta yatak projesini hayata geçirmeyi, üniversite öğrencilerine burs sağlamayı, üyelere muhasebe hizmeti vermeyi ve yeni bina ile düğün salonu projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Balgönül, özellikle yeni bina ile düğün salonu projesinin Türkiye genelinde ses getireceğini ifade etti.

Samet Balgönül konuşmasında, "Karşımıza aday çıkmaması, üzerimizdeki sorumluluğu ve omuzlarımızdaki yükü daha da artırdı. Birliğimiz daim, yolumuz açık, kazancımız bereketli olsun" dedi.

Yönetim ve Denetim Kurulu

Samet Balgönül başkanlığındaki Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu; Cengiz Yılmaz, Kemal Sezer, Ali Osman Candemir, Hidayet Açıkgöz, Mustafa Çelik, Serdar Orhan, Hamza Özbek ve Zafer Özçil’den oluşurken, denetim kurulu ise Emrah Çelik, Berat Ülfet Öztürk ve Mahsun Akyol’dan oluştu.

