Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Samet Balgönül yeniden başkan seçildi

Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 44. Olağan Genel Kurulu'nda Samet Balgönül, tek liste ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:42
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:43
Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Samet Balgönül yeniden başkan seçildi

Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Samet Balgönül yeniden başkan seçildi

Genel Kurul ve seçim sonuçları

Bin 196 üyesi bulunan Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 44. Olağan Genel Kurulu, Sarıpınar Mahallesi’ndeki Çok Amaçlı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurul, Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’in yaptığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Seçimlere tek liste ile katılan Samet Balgönül, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı seçildi.

Yeni dönem hedefleri

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Samet Balgönül, hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti. Odayı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Balgönül, bu kurumun başkanı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Görev süresi boyunca odaya kurtarıcı ile yağlama ve yıkama istasyonu kazandırdıklarını vurgulayan Balgönül, yeni dönemde ise odaya hasta nakil aracı kazandırmayı, hasta yatak projesini hayata geçirmeyi, üniversite öğrencilerine burs sağlamayı, üyelere muhasebe hizmeti vermeyi ve yeni bina ile düğün salonu projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Balgönül, özellikle yeni bina ile düğün salonu projesinin Türkiye genelinde ses getireceğini ifade etti.

Samet Balgönül konuşmasında, "Karşımıza aday çıkmaması, üzerimizdeki sorumluluğu ve omuzlarımızdaki yükü daha da artırdı. Birliğimiz daim, yolumuz açık, kazancımız bereketli olsun" dedi.

Yönetim ve Denetim Kurulu

Samet Balgönül başkanlığındaki Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu; Cengiz Yılmaz, Kemal Sezer, Ali Osman Candemir, Hidayet Açıkgöz, Mustafa Çelik, Serdar Orhan, Hamza Özbek ve Zafer Özçil’den oluşurken, denetim kurulu ise Emrah Çelik, Berat Ülfet Öztürk ve Mahsun Akyol’dan oluştu.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NIN 44. OLAĞAN GENEL...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NIN 44. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN SAMET BALGÖNÜL, YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI’NIN 44. OLAĞAN GENEL...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Samet Balgönül yeniden başkan seçildi
2
Osman Çalışkan, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına Üçüncü Kez Seçildi
3
Kırklareli'de Gıda Güvenliği ve Üretim Denetimleri
4
Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı
5
Çarşamba'da Finans ve Reel Sektör İş Birliği Değerlendirildi
6
Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar 11 Mart'ta Başlıyor
7
Davos 56: Ebru Özdemir ve Türkiye’nin güçlü iş dünyası Davos’ta

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları