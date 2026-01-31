Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın MÜSİAD Antalya Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye’nin ticaret politikaları, bölge ekonomisi ve iş dünyasının beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede öne çıkan konular

Toplantıda, Türkiye’nin mevcut ticaret politikaları ile ekonomik iş birliği fırsatları ele alındı. Antalya iş dünyasının beklentileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve girişimcilerin karşılaştığı fırsat ve zorluklar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ekonomisine katkı sunacak yeni adımların atılması açısından önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

