Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın MÜSİAD Antalya Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Antalya yönetimiyle ticaret politikaları ve bölge ekonomisini görüşerek iş birliği ve yeni adımları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:35
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye’nin ticaret politikaları, bölge ekonomisi ve iş dünyasının beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede öne çıkan konular

Toplantıda, Türkiye’nin mevcut ticaret politikaları ile ekonomik iş birliği fırsatları ele alındı. Antalya iş dünyasının beklentileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Katılımcılar, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve girişimcilerin karşılaştığı fırsat ve zorluklar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ekonomisine katkı sunacak yeni adımların atılması açısından önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

